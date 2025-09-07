“صوت هند رجب” يحصد “الأسد الفضي” في البندقية… دراما من وجع الحقيقة

فاز فيلم “صوت هند رجب” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بجائزة “الأسد الفضي” بمسابقة لجنة التحكيم الكبرى (Grand Jury Prize) في ختام الدورة ٨٢ لمهرجان البندقية السينمائي الدولي.

والفيلم الذي تشارك قنوات ART في إنتاجه هو دراما وثائقية عن قصة قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب، حيث يستعيد الفيلم الساعات الأخيرة في حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب (٦ أعوام) التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة مطلع ٢٠٢٤.

ويستند العمل إلى تسجيلات حقيقية للمكالمة التي أجرتها هند مع الهلال الأحمر قبل مقتلها، ويعيد تقديمها عبر مشاهد تمثيلية يجسدها ممثلون فلسطينيون.

وكان الفيلم قد أحدث ضجة كبيرة خلال عرضه العالمي الأول بالمهرجان يوم ٣ سبتمبر، حيث حظى الفيلم بعاصفة حارة من التصفيق استمرت ٢٣ دقيقة متواصلة.

على جانب آخر يحظى الفيلم بدعم كوكبة من نجوم هوليوود، الذي انضموا كمنتجين تنفيذيين بينهم براد بيت، يواكين فينيكس، وروني مارا، إلى جانب المخرجين ألفونسو كوارون وجوناثان غليزر، على أن يشارك الفيلم لاحقًا في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية ومنها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم Special Presentations يوم ٧ سبتمبر الجاري.