4 جوائز للسينما العربية في الدورة الـ 82 لمهرجان فينيسيا السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - شهدت الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التي أُقيمت بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مؤلفين ومخرجين ومنتجين حضور لافت للسينما العربية، حيث حصدت بعض الأعمال على جوائز مميزة في حفل ختام المهرجان الذي أقيم ليلة أمس.

صوت هند رجب يحصد الأسد الفضي

جاء في مقدمة هذه الأعمال الفيلم العربي "صوت هند رجب " الذي حصل على جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى ضمن حفل توزيع جوائز النسخة ال82 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025، وتسلمت الجائزة المخرجة التونسية كوثر بن هنية وسط احتفاء ضخم من الحضور.

وخلال العرض الخاص للفيلم في المهرجان تواجدت مخرجة الفيلم التونسية كوثر بن هنية، الممثل العالمي خواكين فينيكس، النجمة روني مارا، المشاركان في إنتاج العمل، ذلك إلى جانب عدد كبير من صناع الفن في العالم والوطن العربي، وحقق الفيلم نجاح كبير وإشادات واسعة من الجميع، ونجح في أن يتحوّل إلى أحد أبرز محاور النقاش في فينيسيا، ليس فقط لقوة موضوعه، بل أيضًا للطريقة الإبداعية التي قُدم بها.

وجود "صوت هند رجب" في قلب المنافسة على الأسد الذهبي لا يمثّل فقط إنجازًا للسينما العربية، بل أيضًا لحظة رمزية لصوت الطفلة الذي تحوّل من تسجيل قصير إلى أيقونة إنسانية على مستوى العالم. الفيلم بذلك يتجاوز خصوصية الحكاية ليصبح شهادة على قدرة السينما على تحويل الألم إلى جمال، والصوت العابر إلى ذاكرة خالدة.

شارغ مالقة ضمن الأعمال المكرمة

حصلت المخرجة المغربية مريم التوزاني على جائزة الجمهور في قسم "فينيسيا سبوت لايت" عن فيلمها "شارع مالقة"، الذي استلهمته من قصة جدتها الإسبانية في طنجة، وشهد عرضه العالمي الأول بـ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2025 في قسم "Venice Spotlight" ولاقي إشادة واسعة.

وقامت ببطولته النجمة الإسبانية كارمن ماورا إلى جانب مارتا إتورا، ويروي حكاية امرأة مسنّة تكافح للحفاظ على منزلها وذكرياتها في مدينة طنجة أمام ضغوط ابنتها لبيعه.

ويُعد العمل هو أول فيلم لـ مريم توزاني باللغة الإسبانية، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، كما يشارك في مهرجان تورونتو السينمائي (TIFF) قبل طرحه تجاريًا عام 2026، كما تم اختياره لتمثيل المغرب في سباق الأوسكار الـ98 عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

الفيلم السعودي هجرة وحضور لافت

فاز فيلم "هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين، بجائزة "نتباك" لأفضل فيلم آسيوي، والذي عُرض ضمن قسم "فينيسيا سبوت لايت"، تلخص قصة فيلم "هجرة" حول الرابطة التي تنشأ بين أجيال مختلفة من النساء السعوديات خلال رحلة عبر الصحراء إلى مكة عندما تختفي الحفيدة الكبرى، تسافر الجدة شمالًا بحثًا عن المراهقة المفقودة.

ويدور الفيلم حول جنى، البالغة من العمر 12 عامًا، التي تنطلق في رحلة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج مع جدتها الصارمة ستي وشقيقتها المتمردة سارة، البالغة من العمر 18 عامًا. ولكن قبل وصولهن إلى وجهتهن، تختفي سارة، ما يُجبر جنى وستي على البحث عنها في رحلة محمومة وعاجلة.

وخوفًا من اكتشاف والد سارة للحقيقة، تُغامر ستي وجنى بكل ما أوتيتا من قوة، مصممتين على كشف سبب اختفاء سارة. تمتد رحلتهما من جنوب المملكة العربية السعودية إلى حدودها الشمالية، عابرتين طرق الحج القديمة، ومواجهتين غرباء، ومناظر طبيعية قاسية، وأسرارًا عائلية دفنت منذ زمن طويل.

ومع ازدياد تقاربهما، تبدأ جنى في كشف قصص من ماضي ستي الغني والمعقد. يكشف البحث عن سارة عن خلافات عميقة بين الأجيال بين نساء عائلتيهما. وبينما تبدأ رحلتهما القاسية في عكس تجارب الحج الروحية، قد تجد جنى وستي شيئًا أقوى من المصالحة.

أبطال فيلم "هجرة" السعودي

يشارك في بطولة فيلم "هجرة" السعودي كل من خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، براء عالم، رغد بخاري، عبدالسلام الحويطي، ومن تأليف وإخراج شهد أمين.

حضور لبناني لافت بفيلم نجوم الأمل والألم

حصد فيلم نجوم الأمل والألم، للمخرج اللبناني سيريل عريس، جائزة الجمهور في قسم "أيام المؤلفين" (أيام فينيسيا)، ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025. وجاء هذا التتويج ليؤكد حضور السينما اللبنانية في المحافل العالمية، وسط تصفيق طويل واحتفاء جماهيري بالنكهة الرومانسية والبعد الإنساني الذي يحمله العمل.

إنتاج مشترك ورحلة عابرة للحدود

الفيلم ثمرة تعاون إنتاجي بين السعودية بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عبر معاملها وصندوقها وسوقها، ولبنان والولايات المتحدة وألمانيا وقطر، وهذا الدعم ساعد على نقل القصة من بيروت إلى العالمية، لتصبح قصة «نينو» و«ياسمينا» ليست فقط رواية حب محلية، بل حكاية كونية عن الأمل والألم، عن الصمود في وجه الزمن والانهيارات الإنسانية.

