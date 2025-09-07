فيلم Remake يفوز بجائزة غولدن غلوب للأفلام الوثائقية المؤثرة في مهرجان فينيسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 11:07 صباحاً - بعد انتهاء فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 82، تم توزيع جوائز أخرى لم يتم الإعلان عنها في الحفل الرسمي على خشبة المسرح، ومن بين هذه الجوئز جائزة غولدن غلوب للأفلام الوثائقية المؤثرة Golden Globes Impact Docu Award، التي تشارك للمرة الأولى في تاريخها في مهرجان فينيسيا والتي ذهبت لفيلم Remake.

Remake يحصل على أول جائزة غولدن غلوب بمهرجان فينيسيا السينمائي

حاز فيلم Remake على جائزة غولدن غلوب للأفلام الوثائقية المؤثرة Golden Globes Impact Docu Award، المقدمة من مؤسسة أرتميس رايزينغ كجائزة جانبية للتأثير في الدورة الثانية والثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وقد أشادت لجنة التحكيم المؤلفة من هيلين هوني (رئيسة جوائز غولدن غلوب)، وريجينا ك. سكالي (مؤسسة ورئيسة تنفيذية لمؤسسة أرتميس رايزينغ)، الممثل والموسيقي جاريل جيروم، الممثل تيو يو، وجيرالين وايت دريفوس (المنتجة والمؤسس المشارك لشركة إمباكت بارتنرز)، كاتب السيناريو ميسان ساجاي (بيل)، المخرج إدواردو بونتي (ذا لايف أهيد)، ودانييل توركوف ويلسون (الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة ثينك فيلم إمباكت للإنتاج)، بفيلم Remake معتبرةً إياه مثالاً على الإبداع والتميز في الأفلام الوثائقية، وقدرته على الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه.

قصة فيلم Remake

يُركز الفيلم الذي يأتي من تأليف وإخراج روس ماكلوي على مرور الزمن والمساحة المضطربة بين توثيق الحياة وفهمها. يتتبع الفيلم علاقة ماكلوي بابنه أدريان، والرابطة الهشة التي كونتها الكاميرا بينهما أثناء حياة أدريان، والآن بعد رحيله. الفيلم من بطولة أدريان ماكيلوي وتشارلين سوانسي.

بيان لجنة التحكيم عن فيلم Remake

وفي بيانٍ لها، قالت لجنة التحكيم: "يستحضر فيلم Remake ببراعة ألم الفقد، وخيبة أمل من نحبهم، ولكنه يُعمق فهمنا لكيفية امتداد الحزن وتعلمنا منه. كما يُظهر الفيلم قوة السرد القصصي الصريح في عملية الشفاء، ويطرح منظورًا جديدًا لكيفية مساعدة الفن لنا على مواجهة الحقيقة وإيجاد العزاء".

وأضافت ريجينا ك. سكالي، من مؤسسة أرتميس رايزنج: "تعكس الأفلام الوثائقية القصص والقضايا الرئيسية في عصرنا. إنها تُساهم في إثراء ثقافتنا وإلهامها، وبالتالي تستحق التقدير والاحتفاء. ولهذا السبب، يشرفنا أن نتعاون مع جوائز غولدن غلوب ونُكرّم الفيلم الرائع Remake بهذه الجائزة؛ فنحن على يقين بأنه سيترك إرثًا مؤثرًا".

جائزة غولدن غلوب للأفلام الوثائقية المؤثرة

تُكرّم هذه الجائزة فيلمًا وثائقيًا طويلًا ضمن الاختيار الرسمي للبينالي، سواءً كان ضمن المسابقة أو خارجها، يُسلّط الضوء على قضية اجتماعية محورية. وتُمثّل هذه الجائزة استمرارًا لالتزام الشركاء بالارتقاء بالفيلم الوثائقي، بتأثيرات تتجاوز نطاق المهرجان. سيحصل الفائز على جائزة نقدية قدرها 10,000 دولار أمريكي من مؤسسة أرتميس رايزنج، بالإضافة إلى تعاون مؤثر مع شركة "ثينك-فيلم إمباكت برودكشن"، والذي سيُسهم في تعزيز إمكانات الفيلم لتحقيق نتائج ملموسة.

وأضافت لجنة التحكيم بالإجماع: "إن المستوى الرفيع للأفلام الوثائقية هذا العام في مهرجان فينيسيا السينمائي جعل هذا الأمر محل دراسة متأنية. نُشيد بجوائز غولدن غلوب لاتخاذها هذه الخطوة للاعتراف بالأفلام الوثائقية بشكل أكثر وضوحًا، ونأمل أن تستمر هذه الجائزة في النمو، وأن تُشجّع على زيادة الاستثمار في صناعة الأفلام الوثائقية عالية الجودة بشكل عام، بما يعود بالنفع على الجمهور والمجتمع".

