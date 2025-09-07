إيميه صياح تحتفل بذكرى زواجها من فريد نجار بصورة رومانسية ورسالة حب 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 01:03 صباحاً - احتفالًا بذكرى زواجها الحادية عشرة، شاركت الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صياح لحظات عائلية خاصة مع متابعيها حيث عمدت إلى نشر صورة رومانسية جمعتها بزوجها فريد نجار من حفل زفافهما عبر حسابها على إنستغرام، وشاركتها معه عبر حسابه على إنستغرام، وهما يحتضنان بعضهما حيث كشفت الصورة عن كل مشاعر الحب والسعادة التي كانت ظاهرة بوضوح على ملامحمها، وأرفقت الصورة برسالة مليئة بالحب وجهتها لزوجها الذي وصفته بحبها الأبدي.

إيميه صياح لزوجها: أعظم أحلامي ودعواتي الدائمة أن أعيش هذه الحياة معك



بعبارات رومانسية، أفصحت الممثلة والمذيعة إيميه صياح عن مشاعرها تجاه زوجها فريد نجار على الملء معترفة له أمام الجميع أنه حبها الأبدي متمنية أن تقضي كل حياتها معه، وتوجهت له بمعايدة بذكرى زواجهما مكررة كلمة "حبيبي الأول" مرتين وكلمة "الوحيد" للتأكيد على مدى حبها له. وعلقت على الصورة قائلة:" هكذا كنا في الخامس من سبتمبر عام 2014... نرقص رقصتنا الأولى كزوجين على أنغام هذه الأغنية الجميلة. بعد أحد عشر عامًا، ما زلتَ تحبس أنفاسي. أعظم أحلامي، ودعواتي الدائمة، أن أعيش هذه الحياة معك وأن أشيخ وأشاهد أطفالنا بجانبنا. ذكرى زواج سعيد لحبيبي الأول، الأول، الوحيد، وحبي الأبدي".

بدوره علق فريد نجار على تعليق زوجته إيميه صياح بعبارات مماثلة بالحب والتقدير والامتنان لوجودها في حياته ولأنها أهدته طفليهما التوأم تيو شربل وكيلي ماريا قائلًا:" أحد عشر عامًا من الحب والضحك والعيش معًا. شكرًا لكِ على مشاركتكِ لي في كل خطوة من هذه الرحلة، وعلى إهدائي أعظم هدية، طفلينا الجميلين. أنا ممتن كل يوم للحياة التي بنيناها وللحب الذي نتشاركه. أحبكِ".

وقد انهالت تعليقات المهنئين للثنائي إيميه صياح وفريد نجار من أصدقائهما ومتابعيهما بذكرى زواجهما الحادية عشرة متمنين لهما دوام السعادة معًا، ومنهم الممثلة تقلا شمعون التي كتبت تعليقًا على الصورة التي نشرتها إيميه صياح "الرب يخلي هالحب الحلو بيناتكن للأبد عقبال العمر كلو".

إيميه صياح وفريد نجار.. قصة حب بدأت بالجامعة وتوّجت بالزواج

الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صياح متزوجة من اللبناني فريد نجار بعد قصة حب طويلة جمعتهما. وقد احتفلت العام الفائت بمرور 17 عاماً على تعارفهما وقصة حبهما التي توّجت بالزواج. ففي سبتمبر من العام 2014، تزوج فريد نجار من إيميه صياح ولديهما طفلان توأم هما تيو شربل وكيلي ماريا اللذان ولدا في العام 2020.

ذكرت إيميه صياح مرة أنهما كانا يدرسان في نفس الجامعة ولكن كان كل واحد منهما قد اختار اختصاصاً مختلفاً عن الآخر. وتثني إيميه عليه أنه يدعمها دوماً وذكرت أنه كان من أوصلها إلى أول كاستينغ أجرته للتمثيل. ويرافقها دائماً في الكواليس ويساندها في عملها كممثلة ومقدمة برامج.

ودائماً ما تعبر إيميه صياح عن حبها الكبير لزوجها فريد نجار وتشير أنه الداعم الأكبر في مسيرتها وفي إحدى المرات نشرت صورة لهما موجهة رسالة امتنان له على الدور الكبير الذي يلعبه بحياتها قائلة:" كل شيء بسببه".

إيميه صياح وتميز بارز في التمثيل والتقديم



تميزت إيميه صياح في مجالي التقديم والتمثيل حيث كانت تترك بصمة في كل عمل تقدمه سواء كممثلة أو كمقدمة برامج. وبالإضافة لإتقانها أدوارها التمثيلية أو في مجال التقديم، هناك إجماع على عفويتها وبعدها عن التصنع ما قرّبها من المشاهدين الذين يجدون أداءها بعيدًا عن التصنع وأيضًا شكلها حيث حافظت على جمالها الطبيعي. ومن مسلسلاتها: "وأشرقت الشمس"، "سوا"، "أوركيديا"، "حدوتة حب خماسية شهر عسل"، "الهيبة جبل" و"رقصة المطر"، وفي السينما لعبت دور البطولة بفيلم "زفافيان".

أما في البرامج فلمعت بتقديم برنامج ذا فويس: أحلى صوت (الموسم الثاني) 2014، و(الموسم الثالث) عام 2015، برنامج ذا فويس كيدز الموسم الاول 2016، حفل الزمن الجميل 2019، وحفل انتخاب ملكة جمال لبنان في الأعوام 2016 و2022 و2024.

