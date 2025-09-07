The smashing Machine يحصد جائزة الأسد الفضي أفضل إخراج

بيني سافدي أفضل مخرج في مهرجان فينيسيا السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 01:03 صباحاً - أسدلالستار على دورته الـ 82 بإعلان قائمة الفائزين الذين تخطوا حدود الإبداع بأعمالهم السينمائية المتميزة. وقد ذهبت جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج لمخرج؛ بيني سافدي Benny Safdie، حيث تم تسليمه الجائزة وسط حضور كبير من نجوم وصناع السينما في مشهدٍ تعالت فيه أصوات التصفيق الحار.— La Biennale di Venezia (@la_Biennale)ضمنلمخرجه بيني سافدي Benny Safdie الحصول على جائزة الأسد الفضي أفضل إخراج، وكان اللافت للانتباه في الفيلم أنه الظهور الأول للنجمان دواين جونسون وإيميلي بلانت بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

يروي فيلم دراما السيرة الذاتية قصة حياة (مارك كير) المقاتل الأسطوري للفنون القتالية في ذروة حياته المهنية، حيث تظهر معاناته من الإدمان، وما لاقاه من النجاح والحب والصداقة.

سيُعرض فيلم آلة التحطيم فيلم The Smashing Machine في 3 أكتوبر، وهو مُقتبس من الفيلم الوثائقي الذي يحمل الاسم نفسه لجون هيامز على قناة HBO عام 2022.

وقد خضع دواين لخمسة أشهر من التدريب منذ توقيعه عقد إنتاج وبطولة الفيلم، الذي يُمثّل أول تجربة إخراجية فردية للمخرج بيني سافدي، الحائز على جائزة الروح المستقلة ثلاث مرات.

https://www.instagram.com/p/DORbGu0EWzg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DORbGu0EWzg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DORbGu0EWzg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج بيني سافدي. يشارك في بطولة الفيلم دواين جونسون بدور المصارع السابق ومقاتل فنون القتال المختلطة مارك كير، إلى جانب إميلي بلانت بدور زوجة كير آنذاك، دون ستابلز، ويشارك في أدوار مساعدة كل من رايان بادر، باس روتن، وأولكسندر أوسيك.

ويمثل The Smashing Machine أول تجربة إخراجية طويلة لبيني سافدي بعيدًا عن شقيقه جوش سافدي، حيث اشتهرا سويًا بسلسلة من أفلام الإثارة ذات الطابع الخاص مثل Good Time (2017) مع روبرت باتينسون، وUncut Gems (2019) مع آدم ساندلر. كما شارك سافدي في ابتكار المسلسل التلفزيوني The Curse (2023) مع ناثان فيلدر.

قائمة جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي

المسابقة الرئيسية

#BiennaleCinema2025 #Venezia82⁰Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:⁰FATHER MOTHER SISTER BROTHER di/by @JimJarmusch pic.twitter.com/Kcot176v7G — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025

جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم: Father Mother Sister Brother، المخرج Jim Jarmusch

جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى: صوت هند رجب، للمخرجة كوثر بن هنية

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: Below the Clouds، جانفرانكو روسي Gianfrancr Rosi

جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج: The Smashing Machine، بيني سافدي Benny Safdie

كأس فولبي لأفضل ممثلة: شين تشيلي Xin Zhilei عن فيلم The Sun Rises On Us All

كأس فولبي لأفضل ممثل: توني سرفيلو Toni Servillo عن فيلم La Grazia

أفضل سيناريو: At Work، فاليري دزنزيلي Valerie Donzelli

جائزة مارسيلو ماستروياني للممثل الناشئ/الممثلة الناشئة: Silent Friend، لونا ويدلر Luna Wedler

جائزة لويجي دي لورينتيس لأفضل فيلم أول: Short Summer، ناستيا كوركيا Nastia Korkia

جائزة الجمهور "أرماني بيوتي": "Calle Malaga"، مريم توزاني Maryam Touzani

أوريزونتي (آفاق)

أفضل فيلم: On the Road، ديفيد بابلوس David Pablos

أفضل مخرج: Songs of Forgotten Trees، أنوبارنا روي Anuparna Roy

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: Lost Land للمخرج اكيو فوجيموتو Akio Fujimoto

أفضل ممثلة: بينيديتا بوركارولي Benedetta Porcaroli عن فيلم “Il Rapimento di Arabella” The Kidnapping of Arabella”

أفضل ممثل: جياكومو كوفي Giacomo Covi، عن فيلم A Year of School

أفضل سيناريو: The Ivy، آنا كريستينا باراغان

أفضل فيلم قصير: Without Kelly، لوفيسا سيرين

جائزة كلاسيكيات فينيسيا

أفضل فيلم وثائقي: Mata Hari، جو بيشينكوفسكي وجيمس أ. سميث

أفضل فيلم مُرمم:Bashu, The Little Stranger، بهرام بيزاي

جائزة فينيسيا إميرسيف

الجائزة الكبرى: The Clouds are Two Thousand Meters Up، سينغ تشين

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: Less Than 5gr of Saffron، نيجار موتيفاليميدانشاه

جائزة الإنجاز: A Long Goodbye، كيت فوت وفيكتور مايس



