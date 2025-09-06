جوائز مهرجان فينيسيا 2025: فيلم Father Mother Sister Brother يقتنص الأسد الذهبي ويتوَّج أفضل فيلم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 11:06 مساءً - اختُتمت منذ قليل فعاليات توزيع جوائز الأفلام المتنافسة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 في نسخته الـ 82، بحضور نخبة من النجوم والمشاهير حول العالم. وبينما اعتلت الصيحات والتصفيق الحاد للفائزين بالجوائز سواء الأعمال المتنافسة أو القائمين عليها، ظل الحضور يترقب الجائزة الأولى في المهرجان وهي جائزة السد الذهبي والتي ذهبت لفيلم Father Mother Sister Brother، وتسلمها مخرج العمل جيم جارموش Jim Jarmusch.

Father Mother Sister Brother أفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

#BiennaleCinema2025 #Venezia82⁰Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:⁰FATHER MOTHER SISTER BROTHER di/by @JimJarmusch pic.twitter.com/Kcot176v7G — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale)

من بين 21 فيلماً متنافساً على جائزة الأسد الذهبي المرموقة، فاز بها فيلم Father Mother Sister Brother في حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025.

وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي أسري حينما يلتقي شقيقان متفرقان بعد سنوات من الفراق، ويضطران لمواجهة توترات لم تُحل، وإعادة تقييم علاقاتهما المتوترة مع والديهما اللذين يعانيان من تباعد عاطفي.

الفيلم مبني على شكل لوحة ثلاثية، يتناول قصص لعلاقات الأبناء البالغين، ووالدهم (أو والديهم) البعيدين نوعًا ما، فعلى الرغم من أنهم يبدون حاضرون جسديًا لكن بعيدون وجدانيًا، كما تستكشف العلاقات المتشابكة بين الإخوة أنفسهم.

الفيلم عبارة عن سلسلة من دراسات الشخصيات ليقدّم نظرة إنسانية صادقة على العلاقات العائلية بكل تعقيداتها، وهو من بطولة كيت بلانشيت، آدم درايفر، مايم بياليك، توم ويتس، شارلوت رامبلينغ، فيكي كريبس، سارة جرين، إنديا مور، لوكا سابات، فرانسواز ليبرون، ومن تأليف وإخراج Jim Jarmusch.

فيلم ختام مهرجان فينيسيا السينمائي

بعد انتهاء تسليم الجوائز، يتم عرض الفيلم الفرنسي Chien 51- خارج المسابقة الرسمية- كفيلم الختام. تدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، حيث تُقسّم باريس إلى ثلاث مناطق تفصل بين الطبقات الاجتماعية، ولا أحد يستطيع الهروب من ALMA، وهو نظام ذكاء اصطناعي تنبؤي أحدث ثورة في عالم إنفاذ القانون. عندما يُغتال مُبتكر ALMA، تُجبر ساليا، العميلة البارزة، وزيم، الشرطي، على العمل معاً لحل جريمة قتل قد تكشف أسرار النظام الذي يخدمانه.

الفيلم من بطولة جيل ليلوش، أديل إكسارشوبولوس، لويس جاريل، رومان دوريس، فاليريا بروني تيديشي، أرتوس، لالا آند سي، ستيفان باك، توماس بانجالتر، السيناريو لـ أوليفييه ديمانجيل، سيدريك جيمينيز، ومن إخراج سيدريك خيمينيز.

