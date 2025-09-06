عاصفة من التصفيق تحية لـ جورجيو أرماني بختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 11:06 مساءً - بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم وصُناع السينما حول العالم.، وخلال الحفل تم توجيه التحية لروح مُصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني والذي يعد من أبرز الشخصيات الي دعمت مهرجان فينيسيا السينمائي على مدار سنوات.

الحضور يقف لتوجيه التحية لروح جورجيو أرماني

وقد شهد حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 إلقاء التحية لروح مُصمم الأزياء العالمي الراحل جورجيو أرماني Giorgio Armani، حيث ألقت الممثلة الإيطالية إيمانويلا فانيلي Emanuela Fanelli كلمة عنه، ووقف حضور الحفل وظلوا يصفقون تحية لروحه ولمجهوداته الداعمة لمهرجان فينيسيا السينمائي وصناعة السينما على مدار سنوات.

فيما قال المهندس المعماري الإيطالي كارلو راتي: "شكرًا لك يا جورجيو أرماني، لأنك علّمتنا أن الإبداع يكمن في فضاءات التقاء التخصصات - الموضة، السينما، الفن، المواد الجديدة، الهندسة المعمارية - تمامًا كما يحدث كل يوم هنا في بينالي البندقية" .

جورجيو أرماني و مهرجان فينيسيا السينمائي.. علاقة استمرت لسنوات

يُذكر أن بالأمس 5 سبتمبر، كان قد أصدر مهرجان فينيسيا السينمائي بيان لنعي مُصمم الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني الذي تم الإعلان عن وفاته يوم الخميس الماضي بالتزامن مع الأيام الأخيرة للدورة الـ82 من المهرجان.

وكان أسطورة الموضة جورجيو أرماني تربطه علاقات قوية بمهرجان فينيسيا السينمائي كضيف دائم، وتعود علاقته بالمهرجان لعقود من الزمن، كما تُعد علامة "أرماني بيوتي" إحدى أفرع إمبراطورية أرماني للأزياء الراعي الرئيسي للمهرجان، حيث دومًا ما كانت السينما شغف جورجيو أرماني الأول وُلد في طفولته ولم يتخلَّ عنه أبدًا، ولهذا أصبح جورجيو أرماني صديقًا عزيزًا وزائرًا دائمًا لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وداعمًا رئيسيًا له في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيان المهرجان.



كما أشار بيان إدارة المهرجان إلى أن هذه الدورة هي السنة الثامنة على التوالي التي ترعى فيها "أرماني بيوتي" المهرجان كراعي رئيسي والسنة الخامسة التي تدعم فيها "جائزة المشاهدين - أرماني بيوتي" المُخصصة لأفضل فيلم في قسم "أوريزونتي إكسترا".

فيما تذكرت إدارة المهرجان أبرز فعاليات مشاركة أرماني في المهرجان، ومن أبرزها العرض العالمي الأول لفيلم مارتن سكورسيزي الوثائقي عن المصمم "صنع في ميلانو" عام 1990.

وبنفس الدورة عرض سكورسيزي أيضًا فيلم العصابات الكلاسيكي "رفاق طيبون" والذي ضم أزياءً من أرماني، ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان وفاز بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج، كما حضر أرماني وسكورسيزي حفل الختام في ذلك العام، حيث قدّم فيديريكو فيليني جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة لمارسيلو ماستروياني.



