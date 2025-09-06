مهرجان فينيسيا السينمائي يسدل الستار عن فعاليات نسخته الـ 82 بريد كاربت مميزة

ومع الليلة الأخيرة التي ينتظرها النجوم من قبل انطلاق فعاليات المهرجان، حرص عدد كبير من النجوم على التواجد على الريد كاربت مودعين إياها على أمل لقاء جديد في نسخة جديدة ببريق لا يقل ضياءاً عن نسخة هذا العام.
أبرز نجوم السجادة الحمراء في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
View this post on Instagram
A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)
View this post on Instagram
A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)
مقدمة حفل الختام
كما أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي سابقاً، من المقرر أن تقدم النجمة الإيطالية إيمانويلا فانيلي حفل الختام، كما قدمت حفل الافتتاح الذي شهد تكريم المخرج الألماني فيرمر هيرتزوغ بجائزة الأسد الذهبي الفخري لإنجاز العمر تقديراً لمسيرة فنية تمتد لأكثر من نصف قرن، وسلمه الجائزة المخرج العالمي الشهير فرانسيس فورد كوبولا، بالإضافة لعرض فيلم الافتتاح La Grazia.
#BiennaleCinema2025 #Venezia82 #GoldenLionForLifetimeAchievement #FrancisFordCoppola: “#WernerHerzog’s life has filled pages of any encyclopedia: books he’s written, operas he’s directed, roles he’s acted in. He not only can fill the pages of an encyclopedia, Werner IS an... pic.twitter.com/hXqOsB4wNi— La Biennale di Venezia (@la_Biennale)
#BiennaleCinema2025 #Venezia82 #GoldenLionForLifetimeAchievement #FrancisFordCoppola: “#WernerHerzog’s life has filled pages of any encyclopedia: books he’s written, operas he’s directed, roles he’s acted in. He not only can fill the pages of an encyclopedia, Werner IS an… pic.twitter.com/hXqOsB4wNi— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 27, 2025
فيلم ختام مهرجان فينيسيا السينمائي
من المقرر عرض الفيلم الفرنسي Chien 51- خارج المسابقة الرسمية- كفيلم الختام. تدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، حيث تُقسّم باريس إلى ثلاث مناطق تفصل بين الطبقات الاجتماعية، ولا أحد يستطيع الهروب من ALMA، وهو نظام ذكاء اصطناعي تنبؤي أحدث ثورة في عالم إنفاذ القانون. عندما يُغتال مُبتكر ALMA، تُجبر ساليا، العميلة البارزة، وزيم، الشرطي، على العمل معاً لحل جريمة قتل قد تكشف أسرار النظام الذي يخدمانه.
الفيلم من بطولة جيل ليلوش، أديل إكسارشوبولوس، لويس جاريل، رومان دوريس، فاليريا بروني تيديشي، أرتوس، لالا آند سي، ستيفان باك، توماس بانجالتر، السيناريو لـ أوليفييه ديمانجيل، سيدريك جيمينيز، ومن إخراج سيدريك خيمينيز.
إليكِ هذا الخبر: كيم نوفاك عن تكريمها بجائزة الأسد الذهبي في فينيسيا 2025
قد ترغبين في معرفة الفيلم اللبناني «نجوم الأمل والألم» يحصد جائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا 2025
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".
وللاطلاع على فيديو جراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".