رسالة ليلى علوي لـ أنغام بعد التعافي... والأخيرة ترد

ليلى علوي لـ أنغام: "يارب نشوفك في أحسن حال"

أنغام ترد على ليلى علوي: "ربنا ما يحرمني منكم"

https://www.instagram.com/p/DOQwYxiiDYB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOQwYxiiDYB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOQwYxiiDYB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عودة أنغام لمصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - حرصت الفنانة، وبصحبة صديقتيها، على الاحتفال بالنجمة، بعد تماثلها للشفاء، وعودتها من رحلة علاج خارج البلاد لأكثر من 3 أسابيع، وذلك على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.وبعثت ليلى علوي، رسالة إلى أنغام، عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت صوراً تجمعها بالثلاثي أنغام وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي، من أحد الشواطئ، وعلقت عليها بقولها: "حبيبة الكل... ألف حمد الله على سلامتك يا أنغام يا غالية علينا كلنا، وربنا يحبّب فيكِ خلقه ودايماً ربنا يحفظك ونشوفك في أحسن حال يارب... بنحبك وكان يوم حلو بيكي".ومن جانبها، أعربت النجمة أنغام، عن سعادتها البالغة بالوقت الذي قضته مع صديقاتها بالوسط الفني، حيث علقت لـ، قائلة: "حبايبي وأخواتي وغاليين عليّا أوي... ربنا ما يحرمني منكم".وكانت، عادت إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن الإثنين 25 أغسطس، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيساً حميداً من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.

وبعد ساعات من وصولها لمصر تحدثت لجمهورها من خلال تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وأكدت أنها سعيدة بكم الحب الذي تلقته من جمهورها وأًصدقائها خلال هذه المحنة، وقالت إن الدعوات الصادقة كانت سر شفائها وصبرها لتجاوز هذه الوعكة الصحية، ووعدت جمهورها بلقاء قريب على المسرح لتقدم لهم باقة من أهم أغانيها.



يمكنك قراءة.. عمرو أديب ينوي تغيير عادة لديه بسبب أنغام فما هي؟

تعاون سينمائي جديد بين ليلى علوي وبيومي فؤاد

يُذكر أنّتجدد تعاونها مع الفنان بيومي فؤاد، في فيلم جديد يحمل اسم "ابن مين فيهم"، ويُشاركهما البطولة الفنان الشاب أحمد عصام السيد، بالإضافة إلى نخبة من النجوم سيتم الكشف عن أسمائهم قريباً، الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال متعدد الزيجات يعيش بلا التزامات، حتى تقتحم حياته المحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، في رحلة مليئة بالصدامات للبحث عن ابنه الغامض، وتكشف الأحداث عن جوانب إنسانية جديدة في شخصية رشدي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم العلاقات والمسؤولية.

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".