بثلاث كلمات فقط… أورلاندو بلوم يكشف موقفه من انفصاله عن كاتي بيري

تحدّث الممثّل البريطانيّ أورلاندو بلوم للمرّة الأولى عن انفصاله عن الفنّانة كاتي بيري، مؤكّدًا أنّ الامتنان هو ما يسيطر على مشاعره في هذه المرحلة، رغم انتهاء خطوبتهما الّتي استمرّت نحو عقد.

وفي مقابلة عبر برنامج Today، واجه بلوم (ثمانية وأربعون عامًا) أسئلة مباشرة حول الانفصال، وردّ بثلاث كلمات أثارت الانتباه: “أنا بخير يا رجل”، مضيفًا: “أنا ممتنّ جدًّا”. ليتابع “لدينا أجمل ابنة.” وأوضح أنّ حياته اليوم تتمحور حول ابنتهما ديزي (خمس سنوات) الّتي يواصلان تربيتها معًا.

رسالة بلوم الإيجابيّة ترافقت مع تصريحات زوجته السّابقة عارضة الأزياء الأستراليّة ميراندا كير الّتي أكدت خلال برنامج The Kyle and Jackie O Show أنّ عائلتهم المنتشرة تعيش حالة انسجام، مضيفة: “نحن عائلة كبيرة وسعيدة.” وأشارت إلى احتفالهم المشترك مؤخّرًا بعيد ميلاد ديزي، مؤكّدة أنّ مصلحة الأطفال تأتي في المرتبة الأولى.

وكان بلوم وبيري قد أعلنا انفصالهما في يوليو الماضي بعد فترة من الخلافات والضّغوط المهنيّة وكثرة الانشغالات، وهو ما أدّى إلى تراجع التّواصل بينهما. لكنّهما شدّدا في بيان مشترك على أنّهما سيظلّان يظهران معًا كعائلة، وأنّ تربية ابنتهما في أجواء يسودها الحبّ والاحترام المتبادل تبقى أولويّة مشتركة.

بهذه الرّوح، يثبت بلوم وبيري أنّ الانفصال لا يعني القطيعة، بل يمكن أن يكون بداية لمرحلة جديدة تقوم على التّعاون والنّضج، إذ تبقى ديزي الرّابط الأقوى بينهما.