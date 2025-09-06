الزفاف المنتظر... الكشف عن موعد ومكان حفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - بعد أشهرٍ من الخطوبة التي أعلنت سيلينا غوميز عنها رسمياً من خلال حسابها على إنستغرام، أفادت تقارير صحفية أن النجمة تقترب من الدخول للقفص الذهبي، حيث كشف موقع TMZ عن موعد ومكان حفل الزفاف المنتظر بشدة، الذي سيتوج قصة حب سيلينا غوميز وبيني بلانكو.

موعد ومكان حفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو

https://www.instagram.com/p/DOOmnZfjm1L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOOmnZfjm1L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOOmnZfjm1L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أفادت مصادر لموقع TMZ أن سيلينا غوميز وبيني بلانكو سيتزوجان نهاية هذا الشهر (سبتمبر)، بينما مكان الحفل فهو سري للغاية، حتى أن الضيوف لا يعرفون المكان، وذكرت TMZ أن الثنائي سيتزوجان في أحياء مونتيسيتو أو سانتا باربرا بجنوب كاليفورنيا، لكن الموقع الدقيق غير معروف، وسيتم نقل الجميع إلى مكان الحفل.

ومن الجدير بالذكر أن مصادر خاصة لصحيفة Daily Mail كشفت في وقتٍ سابق؛ أن الثنائي سيحتفلان بزفافهما في حفل يستمر ليومين في بلدة مونتيسيتو الساحرة بكاليفورنيا، إحدى أفخم المناطق التي يسكنها مشاهير مثل الأمير هاري وميغان ماركل.

كما كشف المصدر أن الحفل سيقتصر على الأصدقاء المقرّبين والعائلة، وقد تم بالفعل إرسال الدعوات التي تطلب من الحضور إحضار حقائب ليلية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع العروسين.

وتضم قائمة الأصدقاء المدعوّين نجوماً كباراً مثل: تايلور سويفت وخطيبها ترافيس كيلسي، طاقم مسلسل Only Murders in the Building، عدد من نجوم الموسيقى الذين تعاونوا مع بلانكو.

وقد اختار الثنائي شهر سبتمبر تحديداً لأن جدول سيلينا في الخريف سيكون مزدحماً للغاية بإطلاق الموسم الخامس من مسلسلها "Only Murders in the Building" بالإضافة إلى مشاركاتها المتوقَّعة في موسم الجوائز.

وقال المصدر: "سيلينا أحبت فترة الخطوبة، لكنها تحلُم بالزواج منذ فترة طويلة، لذلك كان من المهم لها أن يكون الحدث مميزاً ومليئاً بالحب، قبل أن تنشغل بانطلاقة أعمال نهاية العام".

للمزيد من الأخبار: بيني بلانكو يكشف سبب عدم بدء التخطيط لحفل زفافه بـ سيلينا غوميز

بيني بلانكو وسيلينا غوميز... تعاون موسيقي انتهى بالخطوبة

https://www.instagram.com/p/DDdvcjbxoi1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDdvcjbxoi1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDdvcjbxoi1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بدأت معرفةمنذ سنوات، بعد تعاونهما في أغنية "I Can't Get Enough" لعام 2019، لكن بدأت علاقتهما العاطفية في يونيو 2023.

في أغسطس 2023، أصدرت غوميز أغنية "Single Soon" التي أنتجها بلانكو، وفي ديسمبر من العام نفسه، أكدت علاقتهما عندما أُعجبت بمنشورات حسابات المعجبين على "إنستغرام" التي تجمعهما؛ حتى أنها علّقت قائلة: "إنه كلّ شيء في قلبي"، ثم تؤكد غوميز أكثر وأكثر على العلاقة عندما ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز إيمي 2024 في يناير، وفي الشهر التالي، تحدثت غوميز مع زين لوي من آبل ميوزيك حول علاقتهما.

وفي ديسمبر من العام الماضي، شاركت غوميز، منشوراً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تضمن أربع صور تستعرض فيها خاتم الخطوبة الألماسي -الذي يُقدر بمليون دولار- بجلسات مختلفة، بينما كانت الصورة الأخيرة تجمعها بـ بيني بلانكو، وقد أرفقت غوميز في تعليقها على الصور التالي: "الأبد يبدأ الآن".

قد ترغبين في معرفة أوسكار 2025... سيلينا غوميز تخطف الأنظار بفستان مرصع بـ 16 ألف قطعة كريستال

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».