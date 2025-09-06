تستعدّ الفنّانة سيلينا غوميز لتوديع حياة العزوبيّة والتّحوّل من لقب “آنسة” إلى “سيّدة”، إذ كشفت مصادر لموقع TMZ أنّها ستتزوّج خطيبها المنتج الموسيقيّ بيني بلانكو في نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ووفق المعلومات، سيُقام حفل الزّفاف في منطقة مونتيسيتو/سانتا باربرا بجنوب ولاية كاليفورنيا، غير أنّ موقع الحفل يبقى شديد السّريّة لدرجة أنّ الضّيوف المدعوّين أنفسهم لا يعرفون العنوان حتّى الآن.
وسيتِمّ نقل جميع الحاضرين يوم الزّفاف عبر حافلات مخصّصة من موقع محدّد في مونتيسيتو إلى المكان الفعليّ للحفل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سرّيّة المناسبة وإبعادها عن أعين وسائل الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الزّفاف الأكثر سرّيّة لسيلينا غوميز… لا أحد يعرف الوجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.