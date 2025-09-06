شيرين تروج لأغنيتها الوطنية الجديدة وتوجه هذه الرسالة إلى جمهورها

شيرين عبد الوهاب لجمهورها: انتظروا أحلى مفاجأة

روجت النجمةمن خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ لأغنيتها الوطنية الجديدة والتي تحمل اسم "غالية علينا يا بلدنا"، كما وجهت رسالة إلى جمهورها وكل محبيها، حرصت من خلالها على طمأئنتهم على حالتها الصحية وتوجيه الشكر لهم على دعمها ومساندتها في أزماتها الأخيرة.شوقت الفنانةجمهورها ومحبيها ومتابعيها، لأغنيتها الجديدة "غالية علينا يا بلدنا"؛ وذلك من خلال نشر بوستر للأغنية مصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلاله وهو ترتدي علم مصر؛ وعلقت موجهة رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "جمهوري الغالي الف شكر لدعواتكم الي بتوصلني في كل مكان انتظروا احلي مفاجأة من احلي شيرين واحلي عمرو مصطفي وتامر حسين وتوما لاحلي بلد في الدنيا".وقد لاقى منشور شيرين سعادة عارمة بعودتها وتفاعل كبير من قبل زملائها وأصدقائها ومتابعيها؛ حيث قال الشاعر الغنائي تامر حسين: "شيرى يا حبيبتى عايزينك دايماً بخير وعايزينك بتغنى وصوت مالى الدنيا بحالها"، وعلقت الفنانة: "مستنين"، وغيرها العديد من التعليقات التي أعربوا خلالها كل محبي شيرين بانتظارها وحماسهم الشديد لعودتها مرة أخرى للساحة الفنية.أطلعوا على شيرين عبد الوهاب تنوي السفر والعزلة.. صديق مقرب يكشف التفاصيلوكان الشاعر الغنائيقد حرص على طمأنة الجمهور على أحدث تطورات الحالة الصحية للنجمة، كاشفًا عن عودتها قريبًا إلى جمهورها من خلال أغنية وطنية؛ وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"؛ قال فيه : " لسه مطمن على حبيبتى وأختى الفنانة شيرين عبد الوهاب وزى الفل الحمد لله وبتسلم عليكم".وأكمل تامر حسين: "وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا ) بالنسخة الماستر إهداء مِننا جميعاً لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل .. تامر حسين .. عمرو مصطفى .. توما .. هانى محروس". — Tamer hussien (@tamerhussein)جاء منشوربالتزامن مع إنهاءخلافها مع محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، وقالت شيرين، من خلال بيانٍ توضيحي، "أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب، إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل عادي بين الأخوات.. الأستاذ ياسر أخ وصديق ومن أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".وأضافت شيرين، قائلة: "عشان كده لا يمكن ألغي توكيلاتي عنده، اختلاف وجهات النظر أحياناً بيتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلاً.. حابة بس أقول إن الأستاذ ياسر كان وهيفضل المحامي بتاعي ومعنديش محامي غيره".يُشار إلى أن شيرين كانت تحدثت مؤخرًا عن أزمتها مع محاميها ياسر قنطوش وقامت بإعلان إنهاء تعاونها معه وأصدرت بياناً عبر حسابها على موقع التدوينات "إكس" قالت فيه: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً، وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب—سواء كانت جميلة أو صعبة— منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها".وتابع نص البيان: "كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها".— Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger)