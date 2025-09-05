فيلم هجرة السعودي يفوز بجائزة أفضل فيلم آسيوي في مهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 11:06 مساءً - كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي فيصل بالطيور عن إنجاز جديد حققه الفيلم السعودي "هجرة"، والذي يشارك بمهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الثانية والثمانين، وهي حصوله على جائزة "NETPAC " كأفضل فيلم آسيوي.

فيلم "هجرة" أفضل فيلم آسيوي بمهرجان فينيسيا

أعلن فيصل بالطيور فوز فيلم "هجرة" بجائزة نتباك لأفضل فيلم آسيوي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2025؛ وذلك من خلال منشور كتبه ونشره عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قال فيه : "انتصار تاريخي لفيلم الهجرة في فينيسيا لصالح السينما السعودية".

وأكمل بالطيور : "نفخر بالإعلان أن فيلم الهجرة، من إخراج شهد أمين، قد حاز على جائزة نتباك ( NETPAC ) لأفضل فيلم آسيوي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2025".

وتابع فيصل بالطيور : "ويُعد هذا التكريم التاريخي المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم سعودي بهذه الجائزة في فينيسيا -وهو إنجاز كبير للسينما السعودية والعربية على الساحة العالمية".

وأوضح بالطيور : "تُكرم جائزة نتباك ( شبكة ترويج السينما الآسيوية) أبرز الإنجازات في صناعة السينما الآسيوية. وهذا الفوز لا يعكس فقط براعة فيلم الهجرة الفنية، بل يسلط الضوء أيضًا على الحضور المتنامي لصانعي الأفلام السعوديين في السينما العالمية".

فيصل بالطيور يعلن فوز هجرة بجائزة "NETPAC " كأفضل فيلم آسيوي- الصورة سكرين شوت من خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على إنستغرام

فيصل بالطيور يهدي الفوز للجمهور وفريق الفيلم

واستطرد فيصل بالطيور : "نهدي هذا الفوز إلى جميع أفراد طاقم الفيلم وفريق العمل، وشركائنا، والجمهور الذي لا يزال مصدر إلهام لنا، ان انتصار الهجرة هو فخر للسينما السعودية، العراق، مصر وللسينما العربية، وللروايات القادمة التي لم تر بعد".

واختتم منشوره قائلًا : "كلمة لجنة التحكيم : من خلال عدسة نسائية، يلتقط الفيلم ويعكس شجاعة رحلة التحرر التي خاضتها وتخوضها النساء من مختلف الأجيال في السعودية".

فيصل بالطيور : هجرة فيلم يحمل هوية سعودية متفردة

وكان فيصل بالطيور قد أعرب عن فخره واعتزازه بمشاركة فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين، ضمن قسم Venice Spotlight، أحد برامج الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك باعتباره أحد منتجي الفيلم.

فيلم هجرة.. مشروع سينمائي استغرق سنوات من العمل

ونشر المنتج فيصل بالطيور، بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب عليها بقوله: "من بين آلاف الأفلام المقدّمة، تم اختيار 8 أفلام فقط للمنافسة ضمن قسم Spotlight في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كان من بينها الفيلم السعودي (هجرة) للمخرجة المبدعة شهد أمين.. يسعدني أن أكون أحد منتجي هذا العمل الذي استغرق سنوات من التطوير والجهد المتواصل، لنقدّم قصة تحمل بُعداً إنسانياً عميقاً، وهوية سينمائية سعودية متفرّدة تنبع من جذورنا الثقافية".

تجربة شاهدة على التحول اللافت للسينما السعودية

وأضاف: "هذه المشاركة تمثل محطتي الثانية في فينيسيا بفيلم سعودي، والثالثة في هذا المهرجان العريق، و جميعها تجارب اعتز بها كثيراً، وتشهد على التحول اللافت الذي تعيشه السينما السعودية"، موضحًا أنّ "فيلم (هجرة) هو ثمرة تعاون استراتيجي بين قطاعات وطنية آمنت بقدرة السينما السعودية على التعبير والتأثير، وكان لكل من هيئة الأفلام، وصندوق مهرجان البحر الأحمر، والعلا، وإثراء ونيوم دور محوري وشراكة حقيقية في هذا الإنجاز".

فيصل بالطيور عن شهد أمين: "صاحبة رؤية فنية ملهمة"

وتابع: "أوجه شكري العميق لـ شهد أمين على رؤيتها الفنية الملهمة، ولكل فريق العمل الرائع، ولكل من دعم وآمن بهذه الرحلة من الفكرة إلى السجادة الحمراء.. كما أخص بالشكر شركاء الفيلم الدوليين من العراق المنتج محمد الدراجي، ومن مصر المنتج المشارك محمد حفظي، على مساهماتهم القيمة.. هذه الخطوة هي إنجاز وطن بمبدعيه وتكامل قطاعاته بالتعاون الاستراتيجي الذي قادنا للمنافسة عالمياً".

قصة وأبطال فيلم هجرة

ويدور فيلم "هجرة" حول جنى، البالغة من العمر 12 عاماً، التي تنطلق في رحلة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج مع جدتها الصارمة ستي، وشقيقتها المتمردة سارة، البالغة من العمر 18 عاماً. ولكن قبل وصولهن إلى وجهتهن، تختفي سارة، ما يُجبر جنى وستي على البحث عنها في رحلة محمومة وعاجلة.

يضم الفيلم مجموعة من الأسماء العربية والخليجية، من بينها خيرية نظمي في دور الجدة، ولامار فدان في أولى بطولاتها السينمائية، إضافة إلى نواف الظفيري وبراء عالم. وإنتاج بدعم من عدة جهات سعودية وعربية ودولية، أبرزها: هيئة الأفلام السعودية، صندوق البحر الأحمر، مبادرة "ضوء"، نيوم، فيلم العلا، والمركز العراقي للسينما المستقلة، إلى جانب شركاء من أوروبا.



