بهذه الكلمات نعت شريهان أسطورة الموضة جورجيو أرماني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 11:06 مساءً - خيم الحزن على الوسط الفني والإعلامي لوفاة أسطورة الموضة جورجيو أرماني، وتحوّل الصمت إلى صدمة، وحملت حسابات النجوم والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا للمصمم الراحل مرفقة بكلمات الوداع والتقدير، بعدما ترك برحيله بصمة لن تُنسى في عالم الفنون، فلم يكن أرماني مجرد فنان، بل كان رمزًا للإبداع والأناقة ارتبطت بنجوم وأفراد عائلات ملكية على مدار أعوام.

وكانت النجمة شريهان من الفنانات التي حرصت على نعيه بكلمات مؤثرة وذلك عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

شريهان تعبر عن افتقادها لجورجيو أرماني- الصورة من خاصية ستوري بحسابها على إنستغرام

شريهان تنعي جورجيو أرماني : أرقد في سلام

حرصت النجمة شريهان على نعي المصمم العالمي جورجيو أرماني، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ حيث نشرت صورتين للراحل وعلقت عليهما كالتالي : " أرقد في سلام جورجيو أرماني، سوف نفتقدك يا عزيزي مستر جورجيو أرماني".

تفاصيل وفاة جورجيو أرماني

وكان مصمم الأزياء الإيطالي العالمي جورجيو أرماني؛ قد رحل عنا أمس السبت 4 سبتمبر 2025 عن عمر يناهز الـ 91 عامًا، وبرحيله كتبت نهاية فصل من فصول الإبداع في عالم التصميم، غاب عنا أحد أبرز رموز الموضة في القرن العشرين، فهو المصمم الذي غير ملامح الأناقة العصرية برؤية مبتكرة تمزج بين البساطة والرقي.

وأعلنت شركة Armani نبأ الوفاة في بيان رسمي جاء فيه: "بحزن لا يوصف تُعلن مجموعة أرماني رحيل مؤسسها ومبتكرها، والقوة الدافعة جورجيو أرماني".

ومن المنتظر أن تتم مراسم جنازة وتكريم جورجيو أرماني بقاعة جنازة عامة في ميلانو نهاية هذا الأسبوع لتتيح للجمهور والمحبين فرصة توديع الأسطورة الإيطالية، يتبعها مراسم خاصة للعائلة والمقربين.

شريهان تتواصل مع جمهورها

في سياق آخر أصبحت النجمة شريهان في الآونة الأخيرة أكثر نشاطًا وتواجدًا مع جمهورها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وفي كل مرة تختار فيها الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي تصبح حديث الجمهور، إذ باتت إطلالاتها النادرة محط أنظار واهتمام المتابعين الذين يترقبون جديدها بشغف كبير.

فعلى الرغم من مسيرتها الفنية الحافلة والنجاحات التي حققتها، لم تكن تشارك شريهان جمهورها تفاصيل حياتها اليومية أو لحظاتها الخاصة كثيرًا، ولكنها باتت حالياً تتواصل مع جمهورها، إذ تنشر صوراً جديدة لها من كواليس حياتها وأيامها الخاصة، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من متابعيها الذين اعتادوا على ندرة ظهورها سابقًا.

دعم وتهنئة ومواساة زملائها

ولا يقتصر نشاط شريهان على مشاركة صورها فقط، بل تستغل حسابها لدعم زملائها من الوسط الفني، سواء بتقديم التهنئة لهم على أعمالهم الجديدة ومناسباتهم السعيدة، أو بمساندتهم في أوقات المحن، وهو ما يعكس حرصها على روح الزمالة والوفاء داخل الوسط الفني.

وكان آخرها إشادتها بفيلم "ضي" وأغنيته للكينج محمد منير؛ حيث عبرت عن إعجابها الشديد بالأغنية وفخرها بالفيلم، واصفة إياه بالفن المصري العظيم؛ وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على "إنستغرام".

