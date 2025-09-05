مفاجأة سارة عن شيرين عبد الوهاب.. الشاعر تامر حسين يوضح الأمر

مفاجأة سارة لكل جمهور شيرين عبد الوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 07:07 مساءً - في مفاجأة سارة لكل محبي وجمهور الفنانة، حرص الشاعر الغنائيعلى طمأنة الجمهور على تطورات حالتها الصحية، كاشفًا عن عودتها قريبًا إلى جمهورها من خلال أغنية وطنية؛ وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس".كتب الشاعرمنشور عبر حسابه على "إكس"، طمأن من خلاله كل جمهور ومحبي الفنانةعن حالتها الصحية، معلنًا عودتها قريبًا؛ حيث قال: " لسه مطمن على حبيبتى وأختى الفنانة شيرين عبد الوهاب وزى الفل الحمد لله وبتسلم عليكم".وأكمل: "وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا ) بالنسخة الماستر إهداء مِننا جميعاً لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل .. تامر حسين .. عمرو مصطفى .. توما .. هانى محروس".أطلعوا على محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين: موهبة لا تتكرر — Tamer hussien (@tamerhussein)جاء منشوربالتزامن مع إنهاءخلافها مع محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، وقالت، من خلال بيانٍ توضيحي، "أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب، إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل عادي بين الأخوات.. الأستاذ ياسر أخ وصديق ومن أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".وأضافت شيرين، قائلة: "عشان كده لا يمكن ألغي توكيلاتي عنده، اختلاف وجهات النظر أحياناً بيتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلاً.. حابة بس أقول إن الأستاذ ياسر كان وهيفضل المحامي بتاعي ومعنديش محامي غيره".يُشار إلى أنكانت تحدثت مؤخرًا عن أزمتها مع محاميها ياسر قنطوش وقامت بإعلان إنهاء تعاونها معه وأصدرت بياناً عبر حسابها على موقع التدوينات "إكس" قالت فيه: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً، وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب—سواء كانت جميلة أو صعبة— منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها".وتابع نص البيان: "كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها".— Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger)يمكنكم قراءة شيرين عبد الوهاب تنوي السفر والعزلة.. صديق مقرب يكشف التفاصيللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».