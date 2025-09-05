دانا حمدان تكشف معاناتها بعد تجربة تجميل فاشلة بوجهها.. وتُعلق لـ الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 05:05 مساءً - كشفت الفنانة دانا حمدان عن تعرضها لأزمة صحية ونفسية صعبة إثر خضوعها لإجراء تجميلي بسيط باستخدام مادة تُعرف باسم "سكين بوستر"، التي تُستخدم عادة لتحفيز نضارة البشرة، لكن التجربة تحولت إلى معاناة قاسية تسببت في تشوهات وآلام مستمرة.

دانا حمدان.. الموضوع ليس بسيط

نتائج عكسية ومعاناة نفسية

وفى تصريحٍ مقتضب من دانا حمدان لـ"" وسط معاناتها مع حالة نفسية سيئة، أكدت أن ما حدث لها ليس بسيط ولم تتعاف منه حتى الآن، ولكنها تحمد الله على كل شيء، مشيرة إلى أنها تتنظر استجابة وجهها للعلاج الذى نصحها به الأطباء لاستعادة طبيعتها مرة أخرى والعودة لحياتها من جديد.وكانتقد أوضحت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، أنها فوجئت بنتائج عكسية أفقدتها القدرة على الحركة الطبيعية، مما جعلها تفقد شهراً كاملاً من حياتها بين الألم الجسدي والضغط النفسي الكبير. وانتقدت تعامل العيادة التي أجرت لها الحقن، مؤكدة أن الفريق الطبي لم يتعامل مع حالتها بالجدية الكافية، وقالت بانفعال:"اتفقتم معايا على حاجة وخلتوني أعدي التجربة كأنها عادية.. إزاي؟".

وأضافت دانا حمدان أنها تعاني منذ ثلاث سنوات من مرض غامض، وأن هذه التجربة زادت حالتها سوءً، لافتة إلى أنها لم تعد قادرة على تقبل ملامحها الجديدة، وقالت إنها تفتقد شكل خدودها السابق وتتمنى استعادة مظهرها الطبيعي، مشيرة إلى أن أحد الأطباء نصحها بالإلتزام بعلاج يخفف من الألم تدريجياً، لكنها شددت على ضرورة التصدي للأخطاء في مجال التجميل، مطالبة نقابة الأطباء بالتحقق من مؤهلات العاملين في بعض المراكز.

الاحتفاظ بحقها القانوني

توضيح بعد التحريف

وتسائلت: "هل هم أطباء فعلًا أم مجرد أشخاص يجربون على وجوه الناس؟" مشدة على أنها فى الوقت نفسه تحتفظ بحقها القانونى في حال استدعى الأمر لاسيما وأنها تعتبر الاعتذار لا يمكن أن يعوّض ما عاشته من ألم، مضيفة: "كلمة معلش أو سوري مش كفاية".وكشفت أنها ما زالت تعاني من صداع مستمر وآلام في الوجه بسبب مادة البلازما التي حُقنت بها، مؤكدة أنها لن تخوض أي تجربة تجميلية مرة أخرى.وبعد انتشار تصريحاتها بشكلٍ محرف على بعض الصفحات، حرصتعلى توضيح الأمر من خلال منشور جديد على حسابها بموقع فيسبوك، كتبت فيه: "بس علشان الصفحات اللي بتاخد كلام بمزاجها علشان الريتش، أنا ما عملتش تجميل، ولو عملت عادي حقول مش قصة يعني. وعلشان السبب دا بالذات أنا عملت فيديو صوت وصورة علشان التأليف والفتي.. وشكرًا لكل الناس اللي اطمنت عليا".

وعلى الصعيد الفني تنتظر دانا حمدان طرح فيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام وشيكو، الذي انتهت من تصويره مؤخراً، حيث تشارك فيه كضيفة شرف بشخصية فتاة تُدعى "جان" وهي الصديقة المقربة للفنانة يسرا اللوزي، لتسجل دانا عودتها لعالم الفن بعد غياب سنوات اتجهت فيها لصناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فيلم "صقر وكناريا" يأتي من بطولة محمد إمام وشيكو في أول لقاء بينهما بالسينما، ويشارك في الفيلم يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، خالد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم دياب ومحمود عبد المغني ونسرين أمين والفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، إنتاج وائل عبد اللة وتدور أحداثه في اطار لايت لا يخلو من الأكشن.

