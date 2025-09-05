أبرز ما جاء في برومو مسلسل وتر حساس 2 وموعد العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - أعلن صُنّاع الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" عن بدء عرضه رسمياً يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر الجاري، وذلك بعد طرح البرومو الدعائي الذي كشف عن الكثير من الأحداث المشوقة والصراعات الجديدة التي ستشهدها الحلقات الجديدة التى يصل عددها إلى 45 على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى أكتوبر 2024.

صراع وانتقام ومواجهات

البرومو الدعائي أظهر ملامح واضحة للشخصيات الجديدة والقديمة على حدٍ سواء، حيث ظهرت غادة عادل في شخصية فريدة القاضي، وهي امرأة قوية متسلطة تبحث دائماً عن فرض سيطرتها، ومتزوجة من رشيد (محمد علاء)، في المقابل، تعود كاميليا التي تؤدي دورها إنجي المقدم إلى الأحداث بعد خروجها من السجن، لتبدأ مطاردة زوجها السابق رشيد ومحاولة إفساد حياته الزوجية مع فريدة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المواجهات.

كذلك كشف البرومو الدعاء لمسلسل "وتر حساس" عن خط درامي آخر يقوده دور الفنانة لطيفة فهمي والدة سلمي التى لعبت دورها الفنانة صبا مبارك في الجزء الأول، حيث يستمر الخط الدرامي للأمر بعد غياب دور ابنتها لاعتذار صبا عن العمل، حيث تسعى الأم للانتقام من كاميليا، بعد مشاركتها لشقيقها في قتل ابنتها ليلى، لتضيف الأحداث مزيدًا من التشويق والدراما المليئة بالصراعات الإنسانية والعاطفية.

تطورات الشخصيات الأساسية

رشيد (محمد علاء): يعود بشخصية مختلفة أكثر نضجاً، لكنه يبقى مطارداً بماضيه وعلاقاته القديمة التي لا تفارقه.

وجوه جديدة في الأحداث

فريدة (غادة عادل) : زوجة رشيد وابنة القاضي هاشم، تسعى لبناء حياتها بعيداً عن نفوذ والدها، لكن زواجها يضعها في مواجهة مع ماضٍ لم تكن جزءاً منه.

بداية جديدة أم مواجهة مع الماضي؟

تنطلق أحداث "" بعودة رشيد الذي يؤدي دوره محمد علاء، إلى مصر ساعياً لإستعادة مكانته داخل العائلة، من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة وتجسد دورها غادة عادل. ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها؛ فتشتعل الخلافات داخل العائلة. وتزداد الأحداث توتراً مع خروج كاميليا، التي تقدّمها إنجي المقدم، من السجن؛ لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.

مسلسل وتر حساس 2 من بطولة غادة عادل، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى، رانيا منصور، الهام وجدى، محمد العمروسى، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعى، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمى، والعمل ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وحسن بلاسى وإنتاج شركة United Studios.

