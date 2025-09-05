أحمد رزق ينتقد المسلسلات الشعبية ويؤكد: البيوت الطيبة كانت وحشانا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - حلَّ الفنان أحمد رزق ضيفاً على الإعلامى شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة mbc مصر من أجل الحديث عن آخر أعماله الدرامية مسلسل "حرب الجبالي" الذى تم عرضه خلال الفترة المقبلة محققاً نجاحاً لافتاً، حيث تحدث رزق عن التيمة التي تم تقديمها وكيف تناول أجواء الحارة بعيداً عن النمط المعروض عن الأعمال الشعبية التي انتقدها.

الصراع الحقيقي في حياة الإنسان

أوضح أحمد رزق أن أكثر ما جذبه لمسلسل "حرب الجبالي" هو فكرته الأساسية حول الصراع بين بين الخير والشر، وهذا هو الظاهر، إنما هناك أشياء أخرى باطنة، حيث قال: "أكبر صراع يعيشه الإنسان هو صراعه مع نفسه، حتى لو مش واخد باله. لو كل واحد أدرك ده وتعامل مع نفسه بحكمة، 90% من مشاكلنا هتتحل. الجميل إن المسلسل قدّم الفكرة دي بشكل غير مباشر ومن غير ما يوعظ المشاهد".

أكد الفنان أحمد رزق أن مسلسل "حرب الجبالي" حقق نجاحًا لافتًا، مشيراً إلى أنه لمس بنفسه حجم المشاهدة غير العادي مرتين متتاليتين؛ الأولى في رمضان من خلال مسلسل "سيد الناس"، ثم بعدها مباشرة مع "حرب الجبالي" موضحاً أن مستوى المتابعة كان مختلفًا كماً وكيفاً، سواء داخل مصر أو في الوطن العربي بأكمله، قائلاً: "المشاهدة في مصر كانت استثنائية، وفجأة لقيت العمل محقق نجاح كبير ومتشاف بشكل واسع، وده كان ممكن يمثل عبئاً لو ما عجبش الناس".

انتقاد صورة المناطق الشعبية فى الدراما

كشفعن مخاوفه من تقديم 50 حلقة، معتبراً أن العدد كبير على أي عمل درامي، لكنه وجد أن ردود الأفعال كانت مطمئنة، قائلاً: "أجمل تعليق وصلني من الجمهور كان جملة البيوت الطيبة دي كانت وحشانا. الجملة دي فرّحتني جدًا وخلتني أفكر إن في نوعية من الناس الدراما نسيتها مؤخراً، خاصةً أن حرب الجبالي قدم دراما بشياكة وبساطة، لأن للأسف المناطق الشعبية في الدراما في الفترة الأخيرة بقت شبحنة".

أشار أحمد رزق إلى أن الكثير من المشاهدين لم يتوقعوا أن العمل صُوِّر بالكامل في لبنان، موضحاً: "تخيلوا 50 حلقة تم تصويرها في لبنان، ومع ذلك الحارة مصرية والشوارع مصرية والعربيات عليها نمر مصرية، وده كان تحدي إنتاجي ضخم لازم أشكرهم عليه،"كما أثنى على مجهود الكاتبة سماح الحريري، مؤكدًا أنها تمتلك أساسيات الدراما وقدمت نصاً عميقاً.

تقدير خاص للفنان أشرف عبد الغفور

مسلسل حرب الجبالي.. القصة والأبطال

تأثربظهور الفنان أشرف عبد الغفور في العمل، وعلق قائلًا: "كل ظهوره في المسلسل كان في مكانه الصحيح. أنا شخصياً كنت بتأثر جداً وهو بيأدي مشاهده، مش بس من الحالة الدرامية لكن كمان عشان على المستوى الشخصي افتقدناه أوى الله يرحمه، كان إنسان ودود وواثق ومرتاح مع نفسه".

مسلسل "حرب الجبالي" دراما شعبية إجتماعية تتصدى لصراع المال والأعمال والعلاقات الإنسانية، داخل حي الحرير بمنطقة الجمالية، أحد أشهر مناطق القاهرة التاريخية، ويروي صراعاً بين عائلة الجبالي ويمثلها صلاح عبد الله وابنه حرب (أحمد رزق)، وعائلة الغرباوي ويمثلها سعيد (رياض الخولي)، وشقيقه راشد (أحمد خالد صالح). هذا الصراع لا يقتصر فقط على التجارة والثروة، بل يمتد إلى قصص الحب أيضاً، حيث تخفي العلاقات بين أبطاله خيانات مريرة.

مسلسل "حرب الجبالي" يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، انتصار، أحمد الرافعي، أحمد عزمي، لقاء سويدان، دنيا المصري، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، ياسر الطوبجي، عزة بهاء، فاطمة الكاشف، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.

