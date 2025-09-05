مادونا تقترب من نقل حياتها إلى الشاشة… من سيؤدي شخصيتها؟

جوليا غارنر تؤكّد أنّها ستمثّل شخصيّة مادونا في فيلم السّيّرة الذّاتيّة الجديد عنها، رغم سلسلة من التّأجيلات الّتي وضعت مصير العمل موضع تساؤل.

الممثّلة الأميركيّة البالغة من العمر واحدًا وثلاثين عامًا كشفت أنّها ستلعب دور “مادونا” بشكل رسميّ، مشيرة إلى أنّ المشروع ما زال “قيد التّنفيذ”.

وقالت جوليا بحماسة لمجلّة W: “نعم! لا أستطيع أن أكشف الكثير عنه، لكن بالفعل، إنّه مشروع جارٍ العمل عليه”.

وعن أغاني مادونا المفضّلة لديها، أضافت: “أحبّ أغنية Borderline، ربّما هي المفضّلة لدي. كما أحبّ Papa Don’t Preach. أحبّ أيضًا Burning Up. وأعشق ألبوم Confessions on a Dance Floor، فقد نشأت وأنا أستمع إليه. وبالطبع Vogue وRay of Light.

الخليج 365، أنا أحبّ كل ما يخصّ مادونا، هذا ما أحاول قوله”، وتابعت: “لكن أعتقد أنّ Borderline وPapa Don’t Preach هما الأغنيتان الأقرب إلى قلبي. وأحبّ صوت مادونا في Papa Don’t Preach، ففيها الكثير من المشاعر، وهذا ما يجعلني متعلّقة بها”.

كانت جوليا قد وقّعت عقد الانضمام للمشروع العام الماضي، بينما يجري تطوير الفيلم منذ عام ٢٠٢٠، على أن تتولّى مادونا، البالغة من العمر ستّة وستّين عامًا، إخراجه وكتابته.

غير أنّ العمل بدا وكأنه وُضع على الرّفّ، إذ لم يُعلَن عن أي تقدّم جديد لفترة طويلة.

وفي الشّهر الماضي، ظهرت جوليا في بودكاست SmartLess مع جايسون بيتمان وشون هايز، وأكّدت أنّ الفيلم قيد التّحضير، كما روت تفاصيل تجربة اختبارها أمام مادونا.

قالت: “كنت فقط أريد أن أختبر إن كان بإمكاني القيام بذلك. لم أكن راقصة محترفة، واضطررت لتعلّم الرّقص ثمّ الرّقص أمام [مادونا] لإقناعها أنّني أستطيع الرّقص والغناء… والغناء معها أيضًا!

فكّرت: ماذا كانت مادونا ستفعل؟ كانت ستقنعك بأنّها تستحقّ أن تكون في هذا المكان. وهذا ما فعلته. قلت: يمكنك أن تقبل أو ترفض، لكن إذا رفضت فهذا يعود لك”.

أما عن التّأجيلات، فأضافت: “أيّ شيء عظيم يحتاج إلى وقت طويل”.

لطالما أصرّت مادونا على إنجاز فيلم عن حياتها. ففي عام ٢٠٢٣ بدأت العمل على فيلم بعنوان Who’s That Girl، في إشارة إلى فيلمها وأغنيتها الشّهيرة عام ١٩٨٧.

وكانت النسخة الأولى من العمل بعنوان Little Sparrow، بالاشتراك مع الكاتبة ديابلو كودي في كتابة السّيناريو.

لكن مادونا حوّلت تركيزها لاحقًا إلى جولتها العالميّة Celebration.

وفي العام الماضي، أعادت كتابة معظم الفيلم مع الكاتبة إيرين كريسيدا ويلسون، ورشّحت جوليا غارنر لتمثيل شخصيّتها.