جنيفر أنيستون تفجّر مفاجأة وتكشف سبب مقاطعتها لحفل Met Gala

كشفت الممثّلة الأميركيّة جنيفر أنيستون عن السّبب الّذي جعلها لا تحضر حفل الـ Met Gala من قبل.

أنيستون، البالغة من العمر ستّة وخمسين عامًا، تُعدّ من بين نجوم الصّف الأوّل الّتي لم تُشاهَد على درجات السّلم الشّهير لهذا الحدث السّنويّ، وأكّدت أنّ الأمر كان خيارًا شخصيًّا منها.

كما أوضحت أنّها تلقّت دعوات في السّابق، لكنّها اختارت عدم حضور الحفل. وقالت في مقابلة مع مجلّة Glamour نُشرت يوم الثّلاثاء: “الأمر يربكني”. وأشارت إلى أنّها تشعر بالتّوتّر عند المشاركة في مهرجانات باذخة مثل هذا الحدث الخيريّ للموضة الرّاقية في مدينة نيويورك.

وأضافت نجمة مسلسل “فريندز” الأمر يبدأ من التّحضير، ارتداء الفستان. أنا من نوع الفتيات اللواتي يفضّلن الجينز والشّباشب وقميصًا قطنيًّا بسيطًا”.

وتابعت: “أحبّ التّأنّق أيضًا، لكن بالنّسبة لي هو تحدٍّ ذهنيّ… أن تستعدّي، ترتدي فستانًا فخمًا، تضعين المكياج وتصفّفين شعرك بطريقة أنيقة، ثمّ تذهبين لتجلسي في قاعة كبيرة مع زملائك. الجميع هناك للاحتفال والاستمتاع، لكنّني أشعر بالتّوتّر”.

وأردفت: “حتّى أنّني أشعر ببعض القلق عند التّحدّث أمام الجمهور، خصوصًا مع مرور السّنوات وما قد يحدث من تحريف أو إخراج لكلامك من سياقه”.