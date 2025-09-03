كريم محمود عبد العزيز يتعاقد على بطولة إحنا والقمر جيران

مفاجأة فيلم كريم محمود عبد العزيز

وأشار السبكي إلى أن التحضيرات الأولية جارية حاليًّا، على أن يُعلَنَ عن باقي التفاصيل واختيار فريق العمل كاملاً خلال الفترة المقبلة، مُنَوِّهًا إلى أن الفيلم المنتظر سيكون مفاجأة للجمهور.

كريم محمود عبد العزيز يواصل تصوير فيلم "طلقني" بمشاركة دينا الشربيني

آخر المشاركات السينمائية لـ كريم محمود عبد العزيز

تعاقد النجمعلى بطولة فيلم جديد بعنوان ""، في خطوة تُعَدُّ مفاجأة للجمهور، ومن المقرر الإعلان عن اختيار باقي فريق العمل خلال الفترة المقبلة.يأتي الفيلم الجديد لـ كريم محمود عبد العزيز من إنتاج أحمد السبكي، الذي أوضح في منشور له عبر صفحته على "إنستغرام" أن المشروع سيجمع بين المؤلف تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري، مؤكدًا أنه تمَّ رصد ميزانية كبيرة لتقديم العمل بأفضل صورة ممكنة، وبما يُواكب طموحات المشاهدين.وفي سياق آخر، يواصلتصوير فيلم "" الذي يجمعه بالفنانة دينا الشربيني للمرة الثانية في السينما بعد فيلم "الهنا اللي فيه" الذي تم عرضه في ديسمبر 2024، والفيلم الجديد من تأليف أيمن بهجت قمر ووإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين.تدور أحداث فيلم "" حول شاب يطلق زوجته ويعيش حياته، بينما تقوم هي بتربية الأولاد، ويتعرض لأزمات مالية كبيرة وهو ما يدفعه ليطلب منها بيع منزلهم، لكي تنقذه من السجن، ولكي يهربا من الضرائب والديون يتفقان مع المشتري على أن يقوم بتحويل الأموال عن طريق أبليكشن، وبعدها يتوفى هذا الشخص ويخوض كل منهما صراعا مع أولاده على كون المنزل ميراثاً من والدهم.جدير بالذكر ، آن آخر المشاركات السينمائية لـ، كانت خلال فيلم " المشروع X"، الذي ظهر من خلاله كضيف شرف، ويعد العمل تجربة سينمائية مصرية فريدة من نوعها، تنتمي لفئة أفلام التشويق والمغامرة، حيث يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذي ينطلق في رحلة خطيرة ومليئة بالتحديات، تبدأ من مصر مرورًا بالفاتيكان وأمريكا اللاتينية، وصولًا إلى أعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل بُني الهرم الأكبر ليكون مقبرة فعلًا؟.