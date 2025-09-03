كريم محمود عبد العزيز يتعاقد على بطولة إحنا والقمر جيران

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 11:11 مساءً - تعاقد النجم كريم محمود عبد العزيز على بطولة فيلم جديد بعنوان "إحنا والقمر جيران"، في خطوة تُعَدُّ مفاجأة للجمهور، ومن المقرر الإعلان عن اختيار باقي فريق العمل خلال الفترة المقبلة.
تدور أحداث فيلم "طلقني" حول شاب يطلق زوجته ويعيش حياته، بينما تقوم هي بتربية الأولاد، ويتعرض لأزمات مالية كبيرة وهو ما يدفعه ليطلب منها بيع منزلهم، لكي تنقذه من السجن، ولكي يهربا من الضرائب والديون يتفقان مع المشتري على أن يقوم بتحويل الأموال عن طريق أبليكشن، وبعدها يتوفى هذا الشخص ويخوض كل منهما صراعا مع أولاده على كون المنزل ميراثاً من والدهم.
يمكنكم قراءة ...كريم محمود عبد العزيز يفاجئ زوجته على الهواء.. ما علاقة رضوى الشربيني؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
مفاجأة فيلم كريم محمود عبد العزيزيأتي الفيلم الجديد لـ كريم محمود عبد العزيز من إنتاج أحمد السبكي، الذي أوضح في منشور له عبر صفحته على "إنستغرام" أن المشروع سيجمع بين المؤلف تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري، مؤكدًا أنه تمَّ رصد ميزانية كبيرة لتقديم العمل بأفضل صورة ممكنة، وبما يُواكب طموحات المشاهدين.
وأشار السبكي إلى أن التحضيرات الأولية جارية حاليًّا، على أن يُعلَنَ عن باقي التفاصيل واختيار فريق العمل كاملاً خلال الفترة المقبلة، مُنَوِّهًا إلى أن الفيلم المنتظر سيكون مفاجأة للجمهور.
https://www.instagram.com/p/DOJh3gWDNiC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DOJh3gWDNiC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOJh3gWDNiC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
كريم محمود عبد العزيز يواصل تصوير فيلم "طلقني" بمشاركة دينا الشربينيوفي سياق آخر، يواصل كريم محمود عبد العزيز، تصوير فيلم "طلقني" الذي يجمعه بالفنانة دينا الشربيني للمرة الثانية في السينما بعد فيلم "الهنا اللي فيه" الذي تم عرضه في ديسمبر 2024، والفيلم الجديد من تأليف أيمن بهجت قمر ووإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين.
تدور أحداث فيلم "طلقني" حول شاب يطلق زوجته ويعيش حياته، بينما تقوم هي بتربية الأولاد، ويتعرض لأزمات مالية كبيرة وهو ما يدفعه ليطلب منها بيع منزلهم، لكي تنقذه من السجن، ولكي يهربا من الضرائب والديون يتفقان مع المشتري على أن يقوم بتحويل الأموال عن طريق أبليكشن، وبعدها يتوفى هذا الشخص ويخوض كل منهما صراعا مع أولاده على كون المنزل ميراثاً من والدهم.
آخر المشاركات السينمائية لـ كريم محمود عبد العزيزجدير بالذكر ، آن آخر المشاركات السينمائية لـ كريم محمود عبد العزيز، كانت خلال فيلم " المشروع X"، الذي ظهر من خلاله كضيف شرف، ويعد العمل تجربة سينمائية مصرية فريدة من نوعها، تنتمي لفئة أفلام التشويق والمغامرة، حيث يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذي ينطلق في رحلة خطيرة ومليئة بالتحديات، تبدأ من مصر مرورًا بالفاتيكان وأمريكا اللاتينية، وصولًا إلى أعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل بُني الهرم الأكبر ليكون مقبرة فعلًا؟.
يمكنكم قراءة ...كريم محمود عبد العزيز يفاجئ زوجته على الهواء.. ما علاقة رضوى الشربيني؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».