السجادة الحمراء لفيلم In the Hand of Dante: نكهة عائلية استعداداً لتكريم جوليان شنابل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 11:11 مساءً - في اليوم الثامن منذ انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يوم الأربعاء الماضي 27 أغسطس والذي سيُسدل الستار عنه يوم السبت القادم 6 سبتمبر، تستمر النجوم في التوافد على الريد كاربت ليشهدوا العروض الأولى والخاصة لأفضل الأفلام العالمية سواء المنافسة في المسابقة الرسمية أو في الأقسام الأخرى، وليشهدوا أيضاً التكريمات الخاصة التي يحصل عليها صناع السينما الذين أثروا الصناعة بكنوز سينمائية.

واليوم يسير على السجادة الحمراء نجوم وصناع فيلم In the Hand of Dante- المشارك خارج المنافسة الرسمية- ليس فقط لمشاهدة الفيلم، بل ليشهدوا تكريم مخرج العمل جوليان شنابل بجائزة كارتيه Cartier Glory to the Filmmaker Award.

جوليان شنابل أبرز نجوم السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا في يومه الثامن

Embed from Getty Images

من أبرز الوافدين على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي لحضور عرض فيلم In the Hand of Dante، كان مخرج العمل جوليان شنابل، الذي حضر رفقة زوجته الكاتبة لويز كوجلبيرغ، وابنيه أولمو شنابل، وفيتو شنابل، والذي من المقرر أن يتسلم تكريمه بعد قليل.

Embed from Getty Images

ومن أبرز الحضور إيمانويلا فانيلي التي قدمت حفل اففتتاح والتي ستقدم حفل الختام يوم السبت القادم 4 سبتمبر، بالإضافة إلى رودولف راتزل، كونستانزا كاراتشيولو، إيلينا هازيناه، أدريان جرينير، غاريت باتن، أنتونيلا سالفوتشي، جينيفرا دي بياسي، رون موس نجم مسلسل الجرئ والجميلة The Bold and the Beautiful، ديفين دي فاسكيز، فيرونيكا فيدولفي، فرانكو نيرو، دوك نيكلسون، إليز راتزل ورودولف راتزل. كل هؤلاء بالإضافة لنجوم وصناع العمل من بينهم جيسون موموا، أوسكار إسحاق، بنيامين كلمنتاين.

قد ترغبين في معرفة جوليان شنابل ومهرجان فينيسيا السينمائي.. علاقة تمتد لـ 49 عاما

مهرجان فينيسيا يُصدر بيانًا لإعلان الجائزة

https://www.instagram.com/p/DMuiSI1K8Ft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMuiSI1K8Ft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMuiSI1K8Ft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أصدرت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في يوليو الماضي، بيانًا أُعلن من خلاله عن منح المُخرج الأمريكي جوليان شنابل جائزة Cartier Glory to the Filmmaker.

وجاء في البيان: "يسر إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي وكارتييه أن يعلنا أن الفنان والمخرج الأمريكي جوليان شنابل هو الحاصل على جائزة Cartier Glory to the Filmmaker Award في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الثاني والثمانين (27 أغسطس - 6 سبتمبر 2025)، وهي الجائزة المُخصصة لشخصية قدمت مساهمة أصلية بشكل خاص لصناعة السينما المعاصرة".

وأضاف البيان: "سيُقام حفل توزيع الجوائز لـ جوليان شنابل يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 في الساعة 9:30 مساءً، قبل عرض فيلمه الجديد خارج المنافسة، In the Hand of Dante (الولايات المتحدة الأمريكية / إيطاليا، 150 دقيقة) مع كل من أوسكار إسحاق، جيرارد بتلر، آل باتشينو، جون مالكوفيتش، مارتن سكورسيزي، جيسون موموا، لويس كانسيلمي، وفرانكو نيرو".

قصة وأحداث فيلم In The Hand Of Dante

تأتي أحداث فيلم In The Hand Of Dante حينما يصطدم الزمان والمكان في حياتين متوازيتين تمتد على مدار 700 عام، حينما ينجذب الكاتب نيك توشيس إلى مهمة مُثيرة للتحقق من أصول مخطوطة يُعتقد أنها لـ دانتي مكتوبة بخط يده، وعقب وفاة ابنة الكاتب المفاجئة يستدعيه إحدى زعماء المافيا من منفاه الاختياري ليسأله عن المخطوطة وعقب ذلك يستدعى قاتل مأجور يُدعى "لوي"، وينطلق الثنائي في رحلة مظلمة لسرقة العمل الثمين والتحقق منه لتدور أحداث الفيلم "In The Hand Of Dante" في القرنين الحادي والعشرين والرابع عشر.

للمزيد من الأخبار: جلسة حوارية لفيلم In the Hand of Dante في فينيسيا 2025..أوسكار إسحاق: تجربة رائعة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديو جراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".