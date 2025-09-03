محمد إمام يخطف الأنظار بمشهد أكشن ويعد جمهوره بالمفاجأة

تفاعل كبير وتعليقات الجمهور تطالبه بالكشف عن هوية عمله الفني

حضور سينمائي منتظر لـ محمد إمام

https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - شوّق الفنانمحبيه وجمهوره، لعمله الفني القادم دون أن يكشف عن ملامحه سواء كان عملًا دراميًا أو سينمائيًا، لكنه اكتفى بنشر صورة من كواليسه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر فيها وهو معلق بإحدى رجليه على نخلة، ممسكًا بيديه سلاحًا ناريًا. هذا الظهور يشير إلى أن عمله الفني القادم سيقدم من خلاله جرعة من الأكشن.واكتفىفي تعليقه الذي أرفقه بالصورة التي نشرها، بجملة حماسية زادت من شغف جمهوره تجاه عمله القادم، قائلاً: "انتظروا مفاجأة إن شاء الله".ليتفاعل عدد كبير من متابعيه حول عمله القادم بمجموعة من التعليقات؛ منهم من طالبه بالكشف عن هوية العمل الذي يخوض بطولته، وآخرون تمنوا له أن يحالفه التوفيق والنجاح.على جانب آخر، يخوض النجم محمد إمام تجربتين سينمائيتين؛ إحداهما بعنوان "شمس الزناتي - البداية" الذي تم تصوير جزء كبير من أحداثه خلال فترات متقطعة، قبل توقفه منذ عدة أشهر. وهو مستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدَّمه الزعيم عادل إمام، حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً؛ ليكشف كيف تكوَّن فريق الزناتي.ويشارك في بطولته: أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبد الله محمود وأحمد عبد الحميد. ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.والتجربة الثانية بعنوان ""، وهو الفيلم الذي يجمعه بـ "شيكو" في السينما للمرة الأولى، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله.ويشارك فيه يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، وعددٌ آخَرُ من الفنانين. يظهرفي الأحداث بدور شاب يدخل في قصة حب مع يارا السكري التي تعمل مصممةَ أزياء، وشقيقتها يسرا اللوزي المتزوجة من شيكو، فيما تلعب انتصار شخصية والدة يسرا ويارا وحماة شيكو.يمكنكم قراءة.. سينما عادل إمام في 2025.. أجزاء جديدة من 3 أفلام لـ الزعيملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».