كل ما تريد معرفته عن فيلم In the Hand of Dante بمهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - يُعرض مساء اليوم 3 سبتمبر، ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي – خارج المنافسة، فيلم In The Hand Of Dante والذي يُشارك في بطولته النجم العالمي آل باتشينو.

قصة وأحداث فيلم In The Hand Of Dante

تأتي أحداث فيلم In The Hand Of Dante حينما يصطدم الزمان والمكان في حياتين متوازيتين تمتد على مدار 700 عام، حينما ينجذب الكاتب نيك توشيس إلى مهمة مُثيرة للتحقق من أصول مخطوطة يُعتقد أنها لـ دانتي مكتوبة بخط يده، وعقب وفاة ابنة الكاتب المفاجئة يستدعيه إحدى زعماء المافيا من منفاه الاختياري ليسأله عن المخطوطة وعقب ذلك يستدعى قاتل مأجور يُدعى "لوي"، وينطلق الثنائي في رحلة مظلمة لسرقة العمل الثمين والتحقق منه لتدور أحداث الفيلم "In The Hand Of Dante" في القرنين الحادي والعشرين والرابع عشر.

المُخرج جوليان شنابل يتحدث عن فلسفة الفيلم

مُخرج الفيلم الأمريكي جوليان شنابل تحدث عن In The Hand Of Dante قائلاً، بأنه لو كان هناك حاضر أبدي لأصبح الزمان يجري في آنٍ واحد، ولا مانع من أن يكون طفلٌ من عائلةٍ من رجال العصابات تجسيدًا لـ دانتي أليغييري.

وأضاف: بأن الكاتب نيك توشيس خلال أحداث الفيلم لن يقول ذلك عن نفسه أبدًا، ويعتقد أن دانتي عاد إلى الأرض لأنه شعر أن أحدهم قد تلاعب بعمله، دون علم الكاتب نيك الذي هو نفسه دانتي بزمن آخر وقد أُتيحت له الفرصة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها قبل 700 عام، وليدرك أيضًا بأن المرأة التي تجاهلها في حياته الماضية هي نفسها المرأة التي يلتقيها مجددًا في القرن الحادي والعشرين.



كما أوضح بأن دانتي أثناء بحثه عن مخطوطته الأصلية إلى جانب قاتلٍ يُدعى لوي، وهو تجسيد لـ البابا بونيفاسيو عام 1302، يكون صراعنا من أجل الكمال في الفن وقد تكون حياتنا أقل من مثالية بل وربما مُبتلاة بالفشل، لكن كل ما هو موجود خارج العمل الفني لا وجود له، ويبقى الهدف هو أن نُصبح قصيدة، واختتم تعليقه بأن دانتي والكاتب نيك قد نجحا في ذلك وكل ما أريد قوله حقًا موجود في فني.

فريق عمل فيلم In The Hand Of Dante

يأتي فيلم In The Hand Of Dante من تأليف لويز كوجلبيرج، نيك توشيس كما شارك في كتابته مُخرج الفيلم جوليان شنابل، ويُشارك ببطولة الفيلم كل من آل باتشينو، جيسون موموا، مارتن سكورسيزي، جيرارد بتلر.



