محمد ممدوح بطل فيلم جديد بعنوان حتة مني.. وهذه قصته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - تعاقد الفنان محمد ممدوح على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "حتة مني"، يجمعه بالفنان علي صبحي، والعمل من تأليف أحمد عماد وإخراج مريم أحمدي.
ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الانتهاء من جميع التحضيرات والتعاقدات مع باقي فريق العمل.
كما تعاقد محمد ممدوح مؤخراً على بطولة فيلم جديد بعنوان "خريطة رأس السنة" يتقاسم بطولته مع الفنانة ريهام عبد الغفور ومن إخراج أحمد حمدي، يجرى تحضيراته الأولى فى الوقت الحالى تمهيداً لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، ليسجل من خلاله تعاوناً جديداً مع ريهام عبد الغفور بعد نجاحهما سوياً في مسلسل "رشيد" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023.
وكان محمد ممدوح قد اكتفى بالتواجد كضيف شرف خلال موسم دراما رمضان 2025، حيث شارك بظهور خاص في مسلسلين هما "إخواتي" المكون من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وإخراج محمد شاكر خضير، و"النص" بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي وإخراج حسام علي.
"حتة مني" ينتمي إلى الكوميديا السوداءفيلم "حتة مني" ينتمي إلى نوعية الكوميديا السوداء، وتدور أحداثه حول أب يواجه أزمة مالية خانقة، وأثناء رحلته في البحث عن مخرج من أزمته يعرض عليه بيع كليته، ويتعرض لحادث غريب يفتح أمامه أبواب عالم تجارة الأعضاء، لتتصاعد الأحداث وسط مفارقات ومواقف غير متوقعة. في الوقت الذي كشف كاتبه أحمد عماد عن استغراق السيناريو عام كامل ما بين الكتابة والتطوير ليصبح جاهز للتنفيذ.
محمد ممدوح يحافظ على تواجده السينمائيويواصل محمد ممدوح بهذه الخطوة الحفاظ على حضوره القوي في الساحة السينمائية، حيث يُعرض له حالياً فيلم "روكي الغلابة" الذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم حيث انطلق في دور العرض يوم 30 يوليو الماضي، كما يشارك بظهور خاص خلال الفيلم المصري السعودي "ضي" والذي انطلق في دور العرض المصرية اليوم الأربعاء 3 سبتمبر بعد رحلة في المهرجانات ودور العرض السعودية.
أفلام منتظر عرضها قريباًوينتظر محمد ممدوح عرض فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" قريبا، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب منة شلبي، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، كما ينتظر طرح فيلم آخر وهو "السادة الأفاضل" الذي انتهى من تصويره مؤخراً ويجمع الفيلم نخبة من النجوم، منهم: طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، محمد شاهين، ناهد السباعي، هنادي مهنا، انتصار، علي صبحي.
