العرض الخاص لفيلم ملكة القطن في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 .. بعدسة الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 06:58 مساءً - أُقيم اليوم الأربعاء العرض الخاص لفيلم "ملكة القطن" بحضور فريق العمل، وذلك خلال أسبوع النقاد بالدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المقامة في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 أغسطس الجاري.

شهد العرض الخاص للفيلم حضور كافة صناع العمل، ذلك إلى جانب المخرجة سوزانا ميرغني والمنتج محمد حفظي، وحرص صناع العمل على التقاط مجموعة من الصور التذكارية توثيقاً لهذا الحدث المميز.

كاميرا الخليج 365 كانت متواجدة في هذا الحدث المميز، وحرصت على توثيق هذه اللحظات المميزة التي شهدت سعادة كبيرة بين صناع العمل، خاصةً وأن وصول العمل للمشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يعتبر تتويج لمجهود كبير بذله نجوم العمل لخروجه بأفضل صورة.

قصة فيلم "ملكة القطن"

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، ترعرعت "نفيسة" على قصص بطولية ترويها لها جدتها، ربة القرية "الست"، ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية. تستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن – ونفسها، لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.

فيلم "ملكة القطن" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، مديرة التصوير السينمائية ذات الإنتاج الغزير التي عملت في فيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي هذا العام.

أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف أمين بوحافة، الملحن الذي عَمِل في "عائشة لا تستطيع الطيران" و"كان ياما كان في غزة" المتنافسين على جائزة مهرجان كان؛ ومونتاج أمبارو ميخياس، وسيمون بلاسي، وفرانك مولر. وبطولة مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محي الدين، تتولى MAD Distribution مهام توزيعه في العالم العربي بالتعاون مع Film Clinic Indie Distribution

فيلم "ملكة القطن" إنتاج مشترك بين شركات Strange Bird GmbH الألمانية، وJip Film وVerleih، وStorming Donkey Productions؛ وManeki Films الفرنسيين؛ وPhilistine Films الفلسطينية؛ وفيلم كلينك وMAD Solutions المصريتان؛ وقطر؛ والمملكة العربية السعودية، وشارك في إنتاج الفيلم العديد من الأسماء المرموقة هم كارولين دوب، ديدار دومهري، وإنتاج مشترك لكل من آن ماري جاسر، أسامة بواردي، جيسيكا خوري، محمد حفظي، علاء كركوتي، ماهر دياب.

عن المخرجة سوزانا ميرغني

مخرجة أفلام سودانية روسية. فاز فيلمها القصير "الست" (2020)، المعروض على نتفليكس الشرق الأوسط، بجائزة Canal+ في كليرمون فيران عام 2021، من بين جوائز دولية أخرى.

ومن أحدث أفلامها القصيرة "صوت افتراضي" (2021، مهرجان تريبيكا السينمائي) و"كامالا إبراهيم إسحاق: حالات الوحدة" (2022)، بتكليف من معارض سربنتين.

فيلم "ملكة القطن" (2025) هو أول فيلم روائي طويل لسوزانا وقد فاز بجائزة آرتكينو في مهرجان كان السينمائي عام 2022.

