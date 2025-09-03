يعقوب الفرحان لـ«الخليج 365»: فيلم "القيد" أضاف لمسيرتي ومتفائل بحب عشاق السينما للعمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - تواجد الفنان يعقوب الفرحان بالرياض بالعرض الخاص لفيلم "القيد" بموفي سينما بالحياة مول أمس الثلاثاء، وبحضور أبطال العمل ونخبة من النجوم الذين حضروا لمشاهدة العمل. والفيلم من المقرر عرضه في 4 سبتمبر 2025 في جميع صالات السينما في المملكة العربية السعودية وكذلك بالوطن العربي أيضاً. والفيلم هو أحد استثمارات صندوق big time وبرعاية الهيئة العامة للترفية.

يعقوب الفرحان يعبر عن سعادته للمشاركة بفيلم القيد

وقال يعقوب الفرحان لـ«الخليج 365»: سعيدٌ جداً بتجرِبتي بهذا الفيلم مع مخرج العمل حسام الحلوة، وهو صديق عزيز ومن المخرجين الواعدين، وهذه ليست المرة الأولى التي أعمل فيها معه؛ بل كانت لنا تجرِبة سابقة؛ حيث عملتُ معه معه بفيلم قصير قبل 14 عاماً في بداياتنا الفنية، وحقيقة هو مخرج استثنائي ولديه وجهة نظر مختلفة عن بقية المخرجين".

وتابع الفرحان قائلاً: "أعِد محبي السينما بأنهم سيشاهدون بدُور العرض السينمائية لمسة مختلفة بفيلم "القيد". وحقيقي جداً، أنا متحمس لرؤية الجميع للعمل، وهو فيلم لا يشبه غيره من الأعمال السينمائية، وقد قدّم الصحراء بشكل مختلف. والقصة جميلة جداً وتبيّن جانب الخير والشر والكثير من المعاني والقيم المهمة. وإن شاء الله، يحب الجميع الفيلم وهذا هو الأهم، وبالدرجة الأولى يهمنا الجمهور.

وعن ماذا أضاف له فيلم "القيد"، قال الفرحان: "هذا الفيلم كغيره من الأعمال التي شاركتُ بها، أضاف لتجارِبي السابقة، وجداً فخور بالعمل فيه".

وعن الصعوبات التي واجهها بالعمل، قال: "دائماً هنالك صعوبات بمجالنا الفني، ولكن قد تكمن صعوبة هذا العمل بمكان التصوير؛ حيث تم التصوير في فصل الشتاء في تبوك وبشهر يناير، والمنظقة بهذا الشهر تُعَد من كلّ عام أبرد مكان بالمملكة العربية السعودية، وكنا نتعامل بجزء كبير بالفيلم مع الجمال، وليس من السهل التعامل مع حيوانات، ولكن النتيجه كانت مُرضية جداً".

وعن توقعاته بالعمل، قال الفرحان: "ليست لديّ توقعات معيّنة؛ الآن العمل بيد محبي ورواد السينما، وهم مَن سيحكمون، والتوقعات بيد المشاهد، لكن كلّ ما أستطيع أن أقوله، هو أنني متفائل جداً، ولديّ شعور وثقة بأن الناس سيحبون هذا العمل".

أبطال فيلم "القيد"

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وفيلم "القيد" من إخراج حسام الحلوة، وتأليف أحمد الحقيل، ومن بطولة: الفنان، سعد الشطي، خالد عبدالعزيز، إبتسام أحمد، عاصم العواد، أيمن مطهر، فهد المطيري. تدور أحداث الفيلم في مطلع القرن العشرين، وسْط بيئة صحراوية قاسية؛ حيث تتكشف قصة انتقام ملحمية في قلب الشتاء القارس لشبه الجزيرة العربية. الفيلم تغلب عليه روح المغامرات، ويُعيد إحياء الدراما البدوية بأسلوب مختلف بصري معاصر، يمزج بين الشكل التقليدي وإعادة تشكيل المضمون بطريقة حديثة وجذابة ومميزة.

