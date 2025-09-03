تكريم محمد المنصور في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته 32

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - كرُم الفنان محمد المنصور في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته 32، الذي بدأت فعالياته منذ 1 سبتمبر 2025 وتستمر إلى 8 من الشهر ذاته، وشارك متابعيه هذه اللحظات بنشر عدد من الصور بهذه المناسبة وعلق وكتب على حسابه بالإنستغرام: "من الكويت إلى القاهرة... شكرا لوزارة الثقافة المصرية على هذا التكريم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة 32، شكرا لجمهورية مصر العربية على تنظيم ورعاية هذا المهرجان، لكم مني كل المحبة والتقدير".

وقدم الفنان محمد المنصور خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال عبر المسرح والتلفزيون والسينما ويعد من أهم فناني الكويت.

آخر أعمال عرضت لمحمد المنصور

وكان الفنان محمد المنصور قد قدم بالموسم الرمضاني مسلسل "المسار" من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد العنزي وبدر الجزاف، ومن بطولة: الفنان، حسين المنصور، سوزان نجم الدين، سماح، خالد البريكي، فيصل العميري، عبد الله الرميان، غرور صفر، شملان العميري، أحمد بن حسين، رانيا شهاب، بدر المنصور، سمية رضا، شذى سبت، وجنان راشد.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة تواجه مجموعة من التحديات والمشاكل، حيث يوجد توأمان متطابقان، يموت أحدهما خلال لقاء ومواجهة في أثناء خلاف بينهما؛ فتُثار الشكوك حول مَن منهما له مصلحة بقتل الآخر، والعيش باسمه ومكانه، في بيئة مختلفة عنه تماماً، وتتوالى الأحداث.

كما قدم مسلسل "الصفقة 2" من ﺇﺧﺮاﺝ جاسم المهنا، ﺗﺄﻟﻴﻒ نادية أحمد، ومن بطولة الفنانة روان مهدي، منى حسين، محمد المنصور، جاسم النبهان، فيصل العميري، حسين المهدي، حمد أشكناني، أسمهان توفيق، مي البلوشي، جود عزيز، زهرة الخرجي، هدى الخطيب، عبدالله بهمن.

وتدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل "الصفقة 2"عندما تواجه كل من "فريدة" و"منيرة" تحديات تحقيق التوازن بين الطموحات المهنية في عالم المال والأعمال والحياة الشخصية وضغوط المجتمع خلال حقبة الثمانينيات في الكويت.

