فنانون بدرجة طبيب: نجوم تركوا العيادة من أجل الكاميرا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - في الساعات الأخيرة، عادت صور الفنانة سهر الصايغ وهي ترتدي زِيّها الطبي داخل مستشفى قصر العيني، إلى صدارة المشهد على مواقع التواصل ووسائل الإعلام. الصور لم تكن عابرة؛ بل أثارت موجة من التعليقات التي اعتبرت أن ظهورها بالزي الطبي يُعيد إلى الواجهة، الوجه الآخر للفنانة التي يعرفها الجمهور على الشاشة، ويكشف جانباً إنسانياً موازياً لمسيرتها الفنية.

سهر الصايغ، خرّيجة كلية طب الأسنان، أكّدت مِراراً في لقاءات سابقة، بينها حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها لم تتخلّ يوماً عن مهنتها الأولى، وأنها تجد في ممارسة الطب توازناً يُكمل شغفها بالتمثيل. ورغم اعترافها بصعوبة الجمع بين المجالين، تصف هذه التجرِبة بأنها متعِبة لكنها تمنحها حالة من الاتزان النفسي والمهني.

قد تحبين قراءة سهر الصايغ ترد على انتقادات حكيم باشا وموقفها من تجميل أسنانها

قصة سهر الصايغ ليست استثناء؛ بل تفتح الباب أمام تذكُّر أسماء عديدة في الوسط الفني جمعت بين الطب والفن. ورغم اختلاف التفاصيل، إلا أن الخطوط العريضة تتكرر: حبٌ للفن منذ الصِغر، دراسة الطب نتيجة لرغبة شخصية أو ضغوط أسرية، ثم لحظة اكتشاف أن المسرح أو الكاميرا أقرب إلى القلب من المعمل أو غرفة العمليات. بعضهم مارس الطب لسنوات قبل أن يتركه نهائياً، وآخرون حاولوا الموازنة بين المهنتين قدْر المستطاع.

يحيى الفخراني الطبيب الذي وقع في دائرة الاحتراف

كريم فهمي طبيب أسنان يعالج زملاءه الفنانين

الفنان يحيى الفخراني تخرّج في كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1971، وكان يخطط للتخصص في الأمراض النفسية والعصبية. بالفعل مارس المهنة لفترة قصيرة داخل صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون. لكن مشاركته في فِرق التمثيل الجامعية وحصوله على جوائز، فتحت له باباً آخر. لاحقاً، كرّر في أكثر من لقاء، أن التمثيل بدأ كهواية ثم تحوّل إلى احتراف؛ ليترك المشرط خلفه ويصير أحد أعمدة الدراما المصرية منذ التحاقه بالتمثيل.كذلك كريم فهمي مثالٌ للفنان الذي لم يتخلّ عن مهنته تماماً. فقد تخرّج في كلية طب الأسنان، وظل يمارسها إلى جانب مشواره الفني. ظهر في أكثر من لقاءٍ تليفزيوني وهو يؤدي مهام طبيب الأسنان، وروى مواقف طريفة عن معالجته لزملاء من الوسط الفني، من بينهم أوس أوس. في حديثه ببرنامج معكم، أكّد أنه سعيد بقدرته على الجمع بين العملين، رغم المشقة الكبيرة التي تطلبتها دراسة الطب.

اقرأي أيضاً إحداها صناعة الحلي والأخرى مهندس صيانة: تعرّفي إلى مهن النجوم قبل الشهرة

الفنان محمد كريم أيضاً، تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس، وحصل على ماجستير في أمراض الباطنة والروماتيزم والطب الطبيعي؛ حيث إنه ينتمي لعائلة طبية عريقة. إلا أنه قرر دخول مجال التمثيل الذى طالما أحبه. ورغم نجاحه الفني فى مصر وهوليود، لم يتخلّ عن مهنته الأولى؛ مؤكداً أنه لم يغلق عيادته أبداً ومازال يمارس عمله كطبيب؛ حيث أكّد في أكثر من لقاء، أن الطب منحه التوازن وساعده على التروّي في اختياراته الفنية.

عزت أبوعوف من عيادات النساء والتوليد لعالم الفن

الفنان الراحل عزت أبوعوف حصل على بكالوريوس الطب؛ حيث تخصص في أمراض النساء والتوليد، لكنه سرعان ما اتجه إلى طريق مختلف قاده إلى النجومية. فبعد فترة قصيرة من ممارسة المهنة، قرر أن يخوض تجرِبة فنية مع شقيقاته، ليؤسسوا معاً فرقة "فور إم"، قبل أن ينطلق بعدها إلى عالم التمثيل؛ ليصبح واحداً من أبرز نجوم الدراما والسينما المصرية.

وتحدّث أبوعوف في أكثر من لقاءٍ تليفزيوني عن ممارسته لمهنة الطب قبل احترافه الفن؛ قائلاً: "كنت طبيب نساء وتوليد، وفعلاً مارست المهنة لسنوات، لكن شغفي بالفن والموسيقى كان أقوى، ولم أستطع أن أقاومه". وأوضح أن خبرته الطبية انعكست على شخصيته وأسلوبه في الحياة؛ حيث علّمته الدقة وتحمُّل المسؤولية، وهي أمورٌ ساعدته كثيراً في مسيرته الفنية.

تابعي أيضاً في ذكرى ميلاده: محطات في حياة عزت أبوعوف ترك الطب وشجع شقيقاته على دخول مجال الفن

فؤاد خليل بعد طب الأسنان يميل أكثر للفن

الفنان الراحل فؤاد خليل كان واحداً من الفنانين الذين جمعوا بين دراسة الطب وحب الفن. فقد تخرج في كلية طب الأسنان، ومارس المهنة لفترة قصيرة، لكنه سرعان ما أدرك أن شغفه الحقيقي يقوده إلى عالم التمثيل، ورغم ابتعاده عن عيادة الأسنان، ظل فؤاد خليل يتحدث في لقاءاته عن احترامه لمهنة الطب؛ مؤكداً أن دراسته ساعدته في تكوين شخصية منضبطة وواعية، لكنه وجد نفسه أكثر في التمثيل؛ فاختار أن يكرّس حياته للفن.

مصطفى شعبان يترك كلية الطب من وراء أهله

على عكس زملائه، لم يجد مصطفى شعبان نفسه في كلية الطب. صرّح في أكثر من لقاء بأنه شعر بعدم انتمائه للمجال منذ بدايته؛ حتى أنه أخفى عن أسرته تحوّله إلى كلية الإعلام، قبل أن يجد طريقه إلى التمثيل. يقول مصطفى: "مكنتش حاسس نفسي في طب خالص. خبيت على أهلي إني روحت إعلام". مؤكداً أن ميله الحقيقي كان للفن منذ البداية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".