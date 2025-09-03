مهرجان الجونة السينمائي يتعاون مع نتفليكس لإطلاق ورشة كتابة حصرية

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تعاون مميز مع نتفليكس، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي، لتقديم ورشة الكتابة الحصرية “إيڤر آفتر”.. حكاية ما بعد النهاية، المخصصة للكتاب المحترفين والمنتجين والمخرجين.

يقود الورشة الكاتب والمنتج ليونارد ديك، الحائز على جائزة إيمي، الذي شارك في كتابة وإنتاج أعمال بارزة مثل (Lost، House، The Good Wife، Truth Be Told)، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي التي تعقد في الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر.

“إيڤر آفتر” هي ورشة إبداعية ستُقام على مدى ثلاثة أيام (من ١٨ إلى ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥) ، نأخذكم فيها إلى كواليس عالم صناعة المسلسلات الدرامية، حيث سيخوض المشاركون رحلة صنع مسلسل خيالي بعنوان “إيڤر آفتر” تتلخص فكرته في السؤال: “ماذا يحدث بعد مشهد النهاية في القصة الخيالية الشهيرة عندما تستيقظ الأميرة النائمة على يد الأمير الوسيم؟” من هنا يبدأ فصل جديد في القصة… الفصل الذي لم يُروَ بعد!”

سيقوم بدور المنتج المنفّذ في الورشة الكاتب والمنتج الحائز على جائزة الإيمي “ليونارد ديك”، وسيعيش معه المشاركون تجربةً حقيقيةً لورشة كتابة السيناريو، بدءًا من بناء الشخصيات، ونسج الأحداث، وتصميم الحبكة، إلى تحديد الطابع العام والهوية البصرية للمسلسل، وحتى كتابة قصة الحلقة الأولى، ثم رسم تسلسل أحداث الموسم الأول بالكامل.

تُعقد الورشة باللغة الإنجليزية، وهي مفتوحة أمام الكتاب والمنتجين والمخرجين الذين لديهم خبرة سابقة لا تقل عن عملين تم عرضهما، سواء في السينما أو التلفزيون. يمكن للراغبين بالتقديم العثور على استمارة التسجيل عبر الموقع الرسمي للمهرجان. علمًا أن آخر موعد للتقديم هو ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

وقال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: “يعكس هذا التعاون بين مهرجان الجونة السينمائي ونتفليكس التزام المهرجان بدعم الإبداع، وتوفير منصات تفاعلية للمواهب الإقليمية والدولية للتواصل المباشر مع رواد الصناعة العالمية. ومن خلال هذه الفرص، يواصل المهرجان دوره كمنارة ثقافية تربط صناع السينما المحليين بالمعايير العالمية في سرد القصص.”

في سياق مختلف، أعلن مهرجان الجونة السينمائي بفخر عن فوز فيلم “يلا نلعب عسكرة” للمخرجة اليمنية مريم الذبحاني بجائزته الخاصة ضمن برنامج فاينال كت فينيسيا، وذلك في إطار الدورة الثانية والثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، البرنامج المخصص لدعم مشروعات الأفلام العربية والإفريقية في مرحلة ما بعد الإنتاج.

تبلغ قيمة جائزة مهرجان الجونة السينمائي ٥٠٠٠ دولار أمريكي، إضافةً إلى دعوة فريق الفيلم للمشاركة في الدورة الثامنة من سيني جونة لدعم الأفلام، والتي ستقام على هامش مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥.

وفي تعليقها على هذه المشاركة، قالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي:”يسعدنا اختيار هذا الفيلم الوثائقي الإبداعي الأصيل من اليمن ضمن مشروعات سيني جونة لدعم الأفلام. يقدم الفيلم قصة مؤثرة عن رحلة نضوج أربعة إخوة في زمن الحرب، ويجسد بجمال لافت تفاصيل الحياة اليومية بما تحمله من صراعات وتناقضات وأمل.”