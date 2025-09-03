محمد سامي يكشف سر تفوق منى زكي على نجمات جيلها.. وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - في منشورٍ مطول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"؛ أشاد المخرج محمد سامي بالنجمة منى زكي، وذلك بعد حديث مطول جمعهما؛ مؤكدًا أنها النجمة الأهم والأكبر موهبة بين فنانات جيلها، كاشفًا عن سبب تميزها الفريد وتفوقها اللافت عن فنانات جيلها، ومؤكدًا أنها أيقونة فنية حقيقية، مشيرًا أنها رمز مشرف للمرأة المصرية بما تملكه من موهبة وثقافة ووعي عميق، مشيدًا بناجحها على كافة المستويات سواء كفنانة أو زوجة وأم.

هذه أسباب تفوق منى زكي على نجمات جيلها!

شارك المخرج محمد سامي من خلال حسابه على "فيسبوك" منشور مطول أشاد من خلاله بالنجمة، حيث كتب: "ليه م؟.. كنت بتكلم معبسلم عليها و قعدت أتكلم معاها شوية، و أدخل من موضوع لموضوع و بعد ما قفلت سألت نفسي أكثر من سؤال، ليهفارقة كتير؟".

وتابع محمد سامي: "ليه عندها بريق من نوع خاص، ليه هي النجمة الأهم و الموهبة الأكبر، ليه هي سابقة جيلها بفرق كبير جدا رغم إن جيلها قوي و فيه زميلات نجوم حقيقيين علي جميع المستويات وموهوبين و ناجحين و قدموا أعمال مهمة ولكن محدش وصل لأنه يبقى منى زكي".

وأكمل: "ليه فضلت من أول يوم ليها كممثلة لحد النهاردة أيقونة يصعب تكرارها أو القرب من حجم إسمها و مكانتها علي المستوى الفني أو علي مستوي النجومية و الموهبة أو حب الجمهور، ليه منى زكي أكثر ممثلة تصدقها و تتوحد معاها،ليه لو فكرت في ممثلة تلاقي صورة منى زكي هي أول صورة تيجي في بالك".

منى زكي مثقفة متعلمة راقية ومتطورة

وأردف: "بإختصار لأنمثقفة متعلمة راقية متطورة مش بتمثل و خلاص ولا بتظهر و خلاص ولا بتتكلم و خلاص ولا مهتمة بتفاصيل الناس الفاضية، ست كلامها مرتب و أسألتها ليها معنى و هدف و أنا بتكلم معاها مابلاقيش لحظه من النقاش دخل في جدل بلا هدف أو كلام من أجل الكلام و خلاص".

وواصل: "الست دي وهي بتتكلم عن الفن تحب تسمعها و لما توصف الفن تفرح إنك تنتمي ليه من طريقة كلامها عنه،لما تناقش معاها أي موضوع تلاقي وعي و حكمة و تحضر وثقافة، ست ناجحة و زوجة و أم ناجحة، لما تتفرج علي أي مشهد ليها بتلاقيها خلته مش عادي،بتشوف تحضير و مذاكرة ورؤية و مجهود واضح وعلام و عقل مترتب و ده بيبان في أصغر التفاصيل".

أطلعوا على بعد تعاونهما في أغنية خطفوني.. منى زكي توجه هذه الرسالة لابنة عمرو دياب

منى زكي رمز مشرف للست المصرية

وأضاف: "بتقدم أي مشهد صعب ببساطة و شياكة من غير تصنع او تشتيت، طريقتها في النقد شيك و تبسيطها لصعوبة أدوار عملتها بيدل علي ثقتها في نفسها اللي بلا حدود، حتى لما نبص للقائتها أو لدورها في المجتمع أو كلامها في ندواتها حتي في الإعلانات اللي قدمتها أو أفلامها و مسلسلاتها او لبسها في أي ظهور ليها حتي لو مش رسمي هتلاقيها بتعرف تنتقي وهتلاقي دايما في جودة ورمز مشرف للست المصرية".

واختتم محمد سامي منشوره قائلًا: "بجد الكلام علي عظمة منى زكي صعب يخلص في بوست، بس حسيت بعد ما قفلت معاها إني عايز أكتب كده من كتر ما استمتعت بالكلام معاها كالمعتاد، يا بخت الفن المصري و العربي بنجمة النجوم منى زكي، و يابخت كل فنان وفنانه حضرها و نسب لفترة هي فيها، يا بخت كل زمايلها اللي من جيلها إنهم من جيل منى زكي و يا بخت كل ممثلات الجيل اللي بعدها إنهم عندهم منى زكي يتعلموا منها خاصة إنها جيل أكبر بس عشان بدأت صغيرة إنما مش أكبر منهم سنا بالعكس ما شاء الله عليها قمر و في عز شبابها و محافظه علي شكلها و أناقتها.. ربنا يديم علي الفن نعمة منى زكي و دايما ناجحة و متفوقة و بتمتعنا بكل دور بتقدمه و كل مشهد بتأديه، بحبك يا عظيمة ياللي حببتينا و لسه بتحبيبنا اكتر في مهنتنا".

اعتزال محمد سامي

من جهةٍ أخرى، كان المخرجقد فاجأ جمهوره يوم 20 مارس الماضي، اعتزال الدراما التلفزيونية، رغم نجاحاته على مدار السنوات الماضية، وأوضح ذلك من خلال منشور له عبر حسابه على "فيسبوك".

جاء ذلك بعد تصدره الترند من خلال تقديمه مسلسلين في الموسم الرمضاني الماضي 2025؛ كان في مقدمتها "إش إش"، وهو من بطولة: مي عمر، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة "إش إش أو شروق" التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة "رجب الجريتلي" الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يتزوج من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له من أجل الانتقام منه ومن عائلته.

المسلسل الثاني "سيد الناس" الذي قام ببطولته كل من: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يمكنكم قراءة مي عمر توجه انتقادًا لزميل عكر صفو فرحتها في شهر رمضان.. فما القصة؟

منى زكي تترقب طرح فيلم "الجواهرجي"

كما تنتظر النجمة منى زكي، طرح فيلم "الجواهرجي" المؤجّل عرضه في دور السينما لأكثر من 4 أعوام تقريباً؛ حيث تأجّل أكثر من مرة، كان آخرها نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك لأسباب إنتاجية غير واضحة، رغم أنه جاهز للعرض.

والفيلم تأليف عمر طاهر. وإخراج إسلام خيري. ويشارك في بطولته كلٌّ من: محمد هنيدي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا قبل أن ينتهي من تصوير مشاهده.

قد يعجبكم أم كلثوم ومسوّقة عقارية وزوجة.. شخصيات منى زكي في السينما قريباً

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».