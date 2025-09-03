جورج كلوني لا يزال يعاني من أزمته الصحية بغيابه عن مهرجان عالمي آخر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - فيما يبدو أن النجم جورج كلوني لا يزال يعاني من الأزمة الصحية، التي تفاقمت أعراضها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المُقام حالياً، والتي منعته من حضور فعاليات يوم الافتتاح والمؤتمر الصحفي لفيلمه المشارك Jay Kelly، بينما أصر على حضور العرض الخاص للفيلم بالمهرجان. ولكن في الساعات القليلة الماضية، ومع عرض الفيلم بمهرجان تيلورايد السينمائي لعام 2025 في كولورادو يوم الأحد 31 أغسطس، تغيب جورج كلوني عن الحضور، الأمر الذي أثار القلق مجدداً حول حالته الصحية.

الحالة الصحية لجورج كلوني تُثير القلق

في يوم الأحد الماضي، وفي العرض الخاص لفيلمه جاي كيلي Jay Kelly بمهرجان تيلورايد السينمائي، لم يحضر جورج كلوني العرض الخاص للفيلم، الأمر الذي أثار القلق من جمهور النجم، بينما صرح ممثل عن جورج، الحائز على جائزة الأوسكار، لمجلة People أن حالته الصحية الآن تتحسن.

ويأتي ذلك بعد أن كان من المقرر أن يشارك جورج كلوني بشكلٍ أكبر بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ 82، ولكن كانت مشاركته محدودة بسبب إصابته بالتهاب الجيوب الأنفية خلال رحلته إلى إيطاليا.

وصرح متحدث باسم كلوني آنذاك: "للأسف، يعاني جورج من التهاب في الجيوب الأنفية، وبناءً على أوامر الطبيب، اضطر إلى تقليص أنشطته اليوم".

وبعد عرض فيلمه يوم الخميس الماضي- ثاني أيام المهرجان- غادر هو وزوجته، أمل كلوني البالغة من العمر 47 عاماً، فينيسيا يوم الجمعة 29 أغسطس.

وكان جورج كلوني وأمل قد وصلا إلى فينيسيا يوم الثلاثاء 26 أغسطس، لكنه بدأ يشعر بالتعب يوم الأربعاء 27 أغسطس، ونُصح بالعودة مباشرةً إلى المنزل والراحة قبل العرض العالمي الأول، وفقاً لما ذكرته صحيفة Hollywood Reporter.

فيلم Jay Kelly

يقدم فيلم جاي كيلي Jay Kelly مزيجاً بين الكوميديا والدراما، من خلال قصة الممثل الشهير جاي كيلي (جورج كلوني)، الذي يجد نفسه في مواجهة أزمة وجودية في مرحلة متقدمة من مسيرته، برفقة مدير أعماله المخلص رون (آدم ساندلر).

ينطلق الثنائي في رحلة عبر أوروبا؛ حيث تتقاطع المحطات الجغرافية مع محطات داخلية من المواجهة الذاتية، الأسئلة عن العلاقات الأسرية، الخيارات الحياتية، والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

الفيلم يجمع بين الفكاهة الحزينة والتأملات العميقة، مقدّماً معالجة متعددة الطبقات لمسائل الشهرة والزمن والهوية، على نحو يجعل التجربة السينمائية أقرب إلى تأمل إنساني شامل في معنى النجومية، وما يرافقها من عزلة وتحديات.

الفيلم من إخراج نواه بومباخ، ويضم طاقم التمثيل آدم ساندلر، إميلي مورتيمر، رايلي كيو، لارس إيدينغر، غريتا جيرفيغ، لويس بارتريدج، لورا ديرن، ومن المقرر أن تُطلق نتفيليكس الفيلم عالمياً في 5 ديسمبر.

وفور انتهاء عرض الفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي لاقى نجاحاً مدوياً وتصفيقاً حاراً استمر لمدة 8 دقائقق من الحضور بصالة العرض.

