ميغان ماركل تحتفل بيوم ميلاد والدتها دوريا راغلاند على طريقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - في لفتة عاطفية، احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل بيوم ميلاد والدتها دوريا راغلاند، الذي وافق أمس الثلاثاء 2 سبتمبر، حيث شاركت متابعيها على إنستغرام مقطع فيديو نادر جمعها بوالدتها، عكس عمق العلاقة التي تربطهما.

ميغان ماركل تحتفي بيوم ميلاد والدتها

Meghan Markle Shares Rare Video with ‘Beautiful’ Mom Doria Ragland to Celebrate Her Birthday https://t.co/vmB04wTTyV — People (@people) September 2, 2025

نشرت ميغان ماركل، البالغة من العُمر 44 عامًا، عبر خاصية القصص على إنستغرام، مقطع قصير ظهرت فيه وهي تبتسم وتقبّل والدتها على خدها، مزينة الفيديو بقلوب وردية وعبارة: "كل عام وأنتِ بخير أمي الجميلة"، وقد اختارت أغنية "Happy Birthday" لستيفي وندر (1980) لترافق المشهد الاحتفالي.

علاقة مميزة بين الأم وابنتها