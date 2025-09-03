بمناسبة اليوم العالمي للسينما.. فيلم هوبال يعود إلى دور العرض مجدداً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - يعود الفيلم السعودي "هوبال" إلى صالات السينما مُجددًا، في عرضٍ محدود واستثنائي لمدة يومين فقط، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للسينما، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا الفيلم طوال فترة عرضه في السينمات مطلع العام الجاري.

موعد عرض فيلم "هوبال" في السينمات

جولة لـ"هوبال" حول العالم

إيرادات فيلم "هوبال" في شباك التذاكر

كشفت الصفحة الرسمية لفيلم "هوبال"عبر "إنستغرام" عن مواعيد العرض، موضحة أنّ الفيلم سيُعرض يومي 5 و6 سبتمبر الجاري، قائلة: "بمناسبة.. السينمات تختار فيلم (هوبال) لإعادة عرضة في الصالات لمدة يومين"، حيث جرى فتح باب الحجز إلكترونيًا أمام الجمهور قبل ساعاتٍ قليلة.ومن المُقرر أنّ يخوضجول عالمية، حيث يُعرض في بعض السينمات حول العالم اعتبارًا من يوم 26 سبتمبر الجاري، حيث سيُعرض في أمريكا، وكندا، وبريطانيا، وأيرلندا، وألمانيا كمرحلة أولى، على أنّ يُعرض في دول أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكان فيلم "هوبال" السينمائي قد عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الرابعة كعرض أول وخاص، وتم عرضه بشكلٍ رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغت إجمالي إيرادات الفيلم في السعودية 25.6 مليون ريال، مقابل بيع أكثر من 591 ألف تذكرة تقريبًا، كما انطلق عرضه مجانًا للجمهور، عبر منصة "شاهد" في يونيو الماضي، ضمن الاحتفال بعيد الأضحى 2025.

قصة وأبطال فيلم "هوبال"

تدور أحداث الفيلم السعودي "هوبال" في تسعينيات القرن الماضي بالسعودية، حيث تقرر عائلة بدوية الهجرة إلى الصحراء هرباً من العالم، بدافع من معتقدات الجد الذي يرى قرب قيام الساعة، ولكن هذه العزلة المفروضة تتحول إلى اختبار صعب للعائلة خاصة عندما يضرب المرض أحد أفرادها، وذلك وسط أجواء مفعمة بالتوتر والإثارة.

فيلم "هوبال" من إخراج عبد العزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل، وبطولة: ميلا الزهراني، مشعل المطيري، وإبراهيم الحساوي، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الوجوه الشابة والأطفال، من بينهم حمد فرحان، أمل سامي، مطرب فواز، عبدالرحمن عبدالله، دريعان الدريعان، ريم فهد، نورة الحميدي، راوية أحمد، رغد الحربي، والأطفال: أنس عايد، نور سين، ويزن العطوي.

