إدريس ألبا وزوجته يخطفان أنظار الكاميرات على السجادة الحمراء لفيلم "A House of Dynamite"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - انطلقت منذ قليل السجادة الحمراء لفيلم "A House of Dynamite" بحضور مخرجة العمل كاثرين بيغلو التي تعود لعالم السينما بعد غياب، وطاقم العمل، في العرض العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي تستمر فعالياته حتى 6 سبتمبر.

السجادة الحمراء لفيلم "A House of Dynamite"

خطف بطل الفيلم النجم العالمي إدريس ألبا Idris Elba، الأنظار فور حضوره السجادة الحمراء لفيلمه "A House of Dynamite" بمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تُعد مشاركته هذا العام هي الأولى له في مشواره الفني. ولم يحضر ألبا منفردًا، بل حضرت بصحبته زوجته سابرينا دوري ألبا، التي ارتدت فستان أبيض أنيق، بينما ارتدى هو بدلة رمادية اللون، وبدا عليهما الانسجام واضحًا.

كما تألقت بطلة الفيلم ريبيكا فيرغسون بفستان أسود طويل، وكذلك حضر كل من؛ غريتا لي، غابرييل باسو، إيفا هيرزيغوفا، ناتاليا ريومينا، إدواردو فرانشيا، كريستينا كيابوتو، أليا روزا، أنجيلا إسميلوس، جاك بوينو، إيريس كنوبلوخ، فرانسوا بريفوين، والعديد من النجوم.

جلسة حوارية لفيلم "A House of Dynamite"

أُقيم صباح اليوم، ضمن فعاليات اليوم السابع لمهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2025، جلسة حوارية لأبطال فيلم "A House of Dynamite"، وقال تراسي ليتس عن كواليس العمل الصعبة: "عملنا وفق جدول زمني مُشوّش، وكان الأمر صعبًا للغاية علينا كممثلين. في أي لحظة، كان من الممكن أن يكون معي 20 كاميرا".

بينما قالت ريبيكا فيرغسون: "أنا مهتمة بالمعرفة لكن فيلم A House of Daynamite شجعني على ملاحظة هشاشة عالمنا والتحدث عنها وعن مسؤوليتنا تجاهه، وامتلاك الشجاعة للتحرك، الفيلم هو ترجمة العمل إلى أفعال".

وقالت كاثرين بيجلو: "عندما يهمني موضوع ما، أصبح شغوفة به للغاية والتزم تمامًا بالقصة، كما حدث معي في كواليس الفيلم".

وتحدث بطل الفيلم إدريس ألبا عن الفيلم قائلًا: "تناولت القصة التي أديتها العزلة والضغط. كانت قصة متوترة ومكثفة في آنٍ واحد. والدور يتعلق أيضًا بالحكمة والشجاعة؛ وهي الصفات التي يجب على الأشخاص تطويرها في المراحل الأولى من مسيرتهم المهنية، وإلا فلن يتمكنوا من اتخاذ قرارات حاسمة".

"A House of Dynamite" فيلم كاثرين بيغلو الذي عاد بها إلى فينيسيا

فيلم A House of Dynamite إخراج كاثرين بيغلو الحائزة على الأوسكار، خطوة اعتبرها كثيرون عودة قوية للمخرجة بعد غياب. الفيلم من كتابة نوح أوبنهايم ويضم طاقمًا كبيرًا يقوده إدريس إلبا، ربيكا فيرغوسن، تراسي ليتس، ويشاركهم البطولة غارد هاريس، غابرييل باسّو، أنتوني راموس، موسى إنغرام، يوناه هاور-كينغ، وغيرهم.

ويلي عرضه في فينيسيا، طرح محدود في دور العرض بالمملكة المتحدة 3 أكتوبر، والولايات المتحدة 10 أكتوبر 2025، ثم سوف يبث على منصة نتفليكس اعتبارًا من 24 أكتوبر 2025.

