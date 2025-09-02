قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة للجزء الثالث من مسلسل أيام

موعد عرض مسلسل "أيام" الجزء الثالث

قصة مسلسل "أيام" الجزء الثالث

بوستر مسلسل أيام - الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

مفاجأة عن الجزء الثالث لمسلسل أيام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - بعد مرور نحو 3 سنوات، على عرض الجزء الثاني من مسلسل "أيام" بطولة، تقرر أخيراً انطلاق أولى حلقات الجزء الثالث والأخير، من ذلك المشروع الدرامي، الذي سبق وحظي بتفاعل جماهيري كبير، وظل حبيس الأدراج طول تلك السنوات.وتنطلق أولى حلقات الجزء الثالث من، اعتباراً من مساء يوم الخميس المقبل، 4 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً عبر قناة "MBC مصر"، إلى جانب عبرضه عبر منصة "شاهد"، وهو بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولى، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازى، ندى موسى، وحجاج عبدالعظيم وآخرين، والعمل تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، حيث يستكمل المُسلسل قصة "عبير" التي تعيش في بيت عمها "رياض أبوالدهب" وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجته تواصل محاولاتها المستمرة لإبعاد "عبير" عن بيت عمها طمعاً في اﻻستيلاء على ثروته، وفي الوقت ذاته تتطرق الأحداث للكثير من العادات الموروثة.ويشهد الموسم الثالث خطوطاً درامية جديدة تركز على التحولات النفسية والاجتماعية لدى بعض الشخصيات، ويحمل تطورات غير متوقعة وتقاطعات درامية تضع الشخصيات في مواقف مُعقدة مع استمرار الصراع على المال والسلطة وهو الخط الأساسي للمسلسل.ومن جانبها، أبدت الكاتبة سماح الحريري، حماسها الشديد، بعد إزاحة الستار عن الجزء الثالث من مسلسل "أيام"، بعد مرور نحو 3 أعوام، مؤكدة أن هذا الجزء كان جاهزاً للعرض منذ عام 2022، وظل يؤجل طيلة هذه السنوات لأسباب غير معروفة، رغم النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه طوال عرض الجزئين الأول والثاني.وكتبت سماح الحريري، عبر حسابها على الـ"فيسبوك": "أخيراً.. عرض الجزء الثالث من مسلسل (أيام) يوم 4 سبتمبر إن شاء الله على (إم بي سي مصر) والذي كان قد تم عرض جزئيه الأول والثاني منذ 3 سنوات، وحقق نجاحاً مبهراً وقتها، مما جعل الكثير من الجمهور الكريم يسألني باستمرار أنا وكل أعضاء العمل عن تكملته بعرض الجزء الثالث"، موضحة أنّ "الجزء الثالث تم تصويره مع الجزئين الأول والثاني.. يعني تم تصويره في 2022 عشان ماحدش يقول شكل الممثلين أصغر من شكلهم دلوقتي.. أتمنى ينال إعجاب الجميع كما كان في الجزئين السابقين".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».