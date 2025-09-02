كوميديا رومانسية تجمع ريهام عبد الغفور وشريف سلامة في سنجل ماذر فاذر

قصة اجتماعية بطابع كوميدي رومانسي

انطلاق تصوير مسلسل سنجل ماذر فاذر- الصورة عبر خاصية الستوري لحساب المخرج تامر نادي بإنستغرام

عودة ثنائية ريهام عبد الغفور وشريف سلامة بعد عدة أعمال ناجحة

أفلام منتظرة لـ ريهام عبد الغفور وشريف سلامة

https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - أعلن المخرجانطلاق تصوير أول مشاهد مسلسل "" الذي يجمع الفنانين، والمقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون، وكشف المخرج عن بدء التصوير بنشر صورة لكلاكيت العمل عبر خاصية "" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".تدور أحداث مسلسل "" في إطار كوميدي رومانسي، حيث تجسد ريهام عبد الغفور شخصية منظمة حفلات تعيش صراعاتها بين حياتها المهنية والشخصية، بينما يظهر شريف سلامة بدور مؤلف مغمور يسعى لإثبات نفسه وسط التحديات، ويقدم العمل معالجة خفيفة الظل لقضايا اجتماعية معاصرة بأسلوب يمزج بين الرومانسية والكوميديا.يمكنكِ قراءة... بعد كتالوج ريهام عبد الغفور بطلة مسلسلين وفيلمين قريباًمسلسل "" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة وهو من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من هنادي مهنا ومحمد كيلاني، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين الذين من المقرر الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع عملية التصوير.مسلسل "" يعيد ريهام عبد الغفور وشريف سلامة للعمل معاً بعد تجربتين جمعتهما سابقاً، فقد قدّما أول تعاون مشترك في مسلسل "" عام 2014، قبل أن يلتقيا مجدداً في "" بجزئه الأول عام 2017، وهو العمل الذي اعتذرا عن المشاركة في جزئه الثاني والذي عُرض عام 2023، وعلى مدار هذه الأعمال، شكل الثنائي حضوراً مميزاً ولافتاً.وعلى صعيد السينما، تنتظر ريهام عبد الغفور عرض فيلم "" الذي تتعاون فيه مع الفنان هشام ماجد ويدور في إطار كوميدي ويتناول أزمة الغش في الامتحانات، حيث انتهت من تصويره مؤخراً، كما تستعد لفيلم ثانٍ بعنوان "" بالتعاون مع الفنان محمد ممدوح وإخراج أحمد حمدي وتقرر البدء في تصويره قريباً، لتعود للتعاون معه بعد نجاحهما سوياً في مسلسل "" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023.تابعي أيضاً... 4 أفلام مصرية جديدة في السينمات خلال أيام أبرزها جوازة في جنازةأما الفنانفينتظر طرح فيلم "" في دور العرض يوم 24 سبتمبر الجاري في مصر ويوم 25 في الوطن العربي، ويشارك في بطولته بجانب شريف سلامة الفنانة، وتضم قائمة أبطاله لبلبة، عادل كرم، إنتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، والفيلم من إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب وشاركت في الكتابة دينا ماهر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».