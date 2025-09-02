شيرين عبد الوهاب تسوي خلافها مع ياسر قنطوش: سوء تفاهم وخايف على مصلحتي

شيرين: "ياسر قنطوش حريص على استعادة حقوقي"

اختلاف وجهات النظر قد يتسبب في حدوث خلافات بسيطة

أزمة شيرين وياسر قنطوش

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - أبدت الفنانة، اعتذارها لمستشارها القانوني، بعد أيام من تصاعد الخلاف بينهما، كاد أن يصل إلى ساحات القضاء، مؤكدة أنّ ما حدث بينهما، كان مجرد "سوء تفاهم" قد يحدث بين الأشقاء.وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيانٍ توضيحي، "أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب، إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل عادي بين الأخوات.. الأستاذ ياسر أخ وصديق ومن أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".وأضافت شيرين، قائلة: "عشان كده لا يمكن ألغي توكيلاتي عنده، اختلاف وجهات النظر أحياناً بيتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلاً.. حابة بس أقول إن الأستاذ ياسر كان وهيفضل المحامي بتاعي ومعنديش محامي غيره".يُشار إلى أنتحدثت مؤخرًا عن أزمتها مع محاميهاوقامت بإعلان إنهاء تعاونها معه وأصدرت بياناً عبر حسابها على موقع التدوينات "إكس" قالت فيه: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً، وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب—سواء كانت جميلة أو صعبة— منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها".وتابع نص البيان: "كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها". — Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger)يمكنك قراءة.. محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين: موهبة لا تتكررلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».