دواين جونسون يلفت الأنظار إليه عقب خسارة وزنه بمهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 02:09 مساءً - خلال مُشاركته بالدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، لفت المصارع السابق والفنان دواين جونسون Dwayne Johnson البالغ من العمر 53 عامًا الأنظار إليه، حيث ظهر بإطلالة أنحف وبدا عليه خسارة الكثير من عضلاته ووزنه.

دواين جونسون يخسر 60 رطلًا من جسده لتجسيد شخصية مارك كير

ظهر دواين جونسون على السجادة الحمراء أمس الاثنين الخاصة بعرض فيلمه الأخير The Smashing Machine، وقد خسر ما يُقارب الستون رطلًا من وزنه واستخدم أطرافًا صناعية وشعر مستعار حتى يستطيع تجسيد شخصية مارك كير المقاتل الأسطوري برياضة الفنون القتالية.

وفي يونيو الماضي كان قد ظهر دواين جونسون- الشهير بلقب "ذا روك" أو الصخرة- في لقاءٍ تلفزيوني أوضح من خلاله بأنه لجأ إلى طبيب متخصص في الطب الوظيفي لمُساعدته في مشكلة تتعلق بالأمعاء، حيث كانت قد أظهرت الفحوصات التي أجراها بأن جرعات متعددة من المضادات الحيوية التي تناولها سابقًا قد أضرت ببطانة أمعائه.

دواين جونسون ينفجر في البكاء تأثرًا بإستقبال الجمهور لفيلمه

وخلال العرض العالمي الأول لفيلم The Smashing Machine بالأمس ضمن فعاليات الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، استقبل الجمهور والحضور الفيلم بتصفيق حار استمر لمدة 15 دقيقة، الأمر الذي دفع جونسون أن يبكي بدرجة كبيرة فيما كان يصرخ أحد الحاضرين ويهتف تعبيرًا عن جودة الفيلم وإعجابه به.

نجوم وصُناع السينما على الريد الكاربت لفيلم The Smashing Machine

وبالأمس كان قد أقيمت فعاليات ريد كاربت فيلم The Smashing Machine والتي حرص على حضورها فريق عمل الفيلم وعدد كبير من صُناع السينما العالمية، وجاء من أبرز الحضور المقاتل الأمريكي السابق في UFC مارك كير (المأخوذ عن قصة حياته الفيلم)، رئيس مهرجان فينيسيا السينمائي الثاني والثمانين بيترانجيلو بوتافوكو وقائدة الفرقة الموسيقية بياتريس فينيزي، صوفيا ريسينغ، ماريا بورغيز، المغنية هالسي، هوفيت غولان، لوكا كاستلاني، زارينا يفا، مادليانا ديانا، هوفيت غولان وفيكتوريا بونيا، أليسيا كولونا.

يُذكر أن فيلم The Smashing Machine من تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج بيني سافدي. يشارك في بطولة الفيلم دواين جونسون بدور المصارع السابق ومقاتل فنون القتال المختلطة مارك كير، إلى جانب إميلي بلانت بدور زوجة كير آنذاك، دون ستابلز، ويشارك في أدوار مساعدة كل من رايان بادر، باس روتن، وأولكسندر أوسيك.

