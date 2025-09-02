العنود سعود تشيد بتجربتها مع زهرة عرفات في مسلسل أمي: لن تُنسى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 02:09 مساءً - شكلت الفنانة العنود سعود ثنائية مميزة مع النجمة زهرة عرفات، خلال أحداث مسلسل "أمي"، حيث تجمعهما علاقة محورية تقوم على دور الأم وابنتها، وتشكل أحد أبرز الخطوط الدرامية في العمل، بما يحمله من أبعاد إنسانية وعاطفية تضفي على الأحداث مصدقية وعمقاً اجتماعياً.

مشاعر صادقة

في هذا السياق، عبرت العنود سعود عن مدى اعتزازها و فخرها بمشاركة الفنانة زهرة عرفات في هذا المسلسل، ونقلت مشاعرها الطيبة تجاهها عبر رسالة مؤثرة على حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، إذ عبرت فيها عن تقديرها الكبير لزميلتها، مؤكدة أن تجربتها معها ستظل راسخة في الذاكرة، واصفة إياها بـ "الفنانة المتميزة التي تجمع بين الحنان والعطاء والجمال".

وأشارت إلى أن ما جمعهما في مشاهد العمل لم يكن مجرد تمثيل، بل لحظات صادقة من القلب انعكست في كل كلمة ونظرة وحوار.

ويجسد الخط الدرامي الذي يجمع الثنائي حضوراً بارزاً داخل المسلسل، حيث تؤدي العنود سعود شخصية "مريم"، فيما تقدم زهرة عرفات شخصية "فاطمة" الأم الحقيقية لها.

https://www.instagram.com/p/DOEfXEjjH57/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEfXEjjH57/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEfXEjjH57/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مسلسل " أمي"

هو النسخة العربية من مسلسل تركي، وهو من بطولة الفنان: تركي اليوسف،، رنا جبران،، فايز بن جريس، ⁠⁠نايف الظفيري، ترف العبيدي، ريم العلي، همس بندر، أسمهان توفيق، ليلى السلمان، بدر محسن، عزيز بحيص، أبرار فيصل، عبدالعزيز المبدل، نذير غليون، غادة الملا، لطيفة المجرن، طيف سعد، متعب القميزي، مروة علي، نغم المالكي، ونور حسين.

وتدور أحداث العمل حول طفلة تتعرض للعنف المنزلي والإهمال من قبل والدتها، وتلاحظ ذلك معلمتها "مريم"، بالهروب معها وتربيتها لمنحها حياة أفضل، لكنها تواجه العديد من الصعاب وتتوالى أحداث العمل.

حقق المسلسل Top1 في دول الخليج وبعض الدول العربية على منصة شاهد، كما استطاع أن يكون من المسلسلات الأكثر متابعة وتداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقته الأولى.

يمكنكم قراءة.... شاهدوا ماذا قالت سناء بكر يونس عن مسلسل "أمي"

مشاركة درامية سابقة

وكانت آخر المشاركات الدرامية للفنانة العنود سعود، من خلال مسلسل "دكة العبيد" الذي دارت أحداثه في بداية القرن العشرين في أماكن مختلفة كالهند، إفريقيا، أوروبا الشرقية، والجزيرة العربية. وضم المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم بجانب العنود سعود على رأسهم فايز بن جريس، أبكشا بوروال، هاشم نجدي وآخرين، من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة وإخراج الأسعد الوسلاتي.

https://www.instagram.com/p/CohgOyAsvO1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CohgOyAsvO1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CohgOyAsvO1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»