سهر الصايغ بالزي الطبي في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق دكتور ورئيس قسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:59 مساءً - خطفت الفنانة سهر الصايغ أنظار وقلوب متابعيها، وذلك بعد نشر عدد من الصور من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهرت من خلالها وهي ترتدي الزي الطبي أثناء ممارستها مهنتها الأصلية كـ"دكتورة أسنان" بمستشفى القصر العيني.

سهر الصايغ بالزي الرسمي لمهنتها الأصلية

تفاعل الجمهور مع صور سهر الصايغ

https://www.instagram.com/p/DOEUt2MjIgR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEUt2MjIgR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEUt2MjIgR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شاركت الفنانة سهر الصايغ من خلال حسابها على "إنستغرام"، عدد من الصور بالزي الرسمي أثناء ممارستها لمهنتها الأصلية، وهي عملها كطبيبة أسنان من داخل مستشفى "القصر العيني"؛ حيث كشفتمن خلال الصور جانبها المهني الذي تحبه وتعتز به إلى جانب مسيرتها الفنية، حيث تظل مهنة الطب جزءًا أساسيًا من حياتها التي لا تتخلي عنه.وقد لاقت صورتفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها ومحبيها وزملائها، الذين أبدوا إعجابهم بالزي وبتمسكها بمهنتها الأصلية، حيث علقت الفنانة رانيا محمود ياسين قائلة: "ياختي حلاوته أحلى دكتوره في الدنيا"، وقالت هبة مجدي: "أستاذ دكتور ورئيس قسم"، وأشادت دينا فؤاد بجمالها قائلة: "الدكتورة القمر"، وغيرها العديد من التعليقات.

استمرار العمل كطبيبة أسنان بالتوازي مع التمثيل

وكانت النجمةقد تطرقت للحديث عن عملها كطبيبة أسنان بالتوازي مع التمثيل، وذلك أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي"؛ وكشفت خلال الحلقة سبب عدم ترك مهنتها بعد الشهرة والنجومية، حيث قالت: "أحب مهنتي، وهذا سبب استمراري فيها، الواحد عشان يكمّل فى حاجة وينجح فيها لازم يحبها حتى لو 3 أو 4 حاجات مع بعض، ولأني أحب التمثيل وطب الأسنان، أجمع بينهما رغم الصعوبات، خاصة إني تعبت جداً في الدراسة؛ لأنها كانت وقت مشاركتي المكثفة في الأعمال الفنية، أو ما يسمى بالانتشار".

وعن سبب عدم إجرائها تجميلاً في أسنانها، قالت سهر: "عن نفسي أرى هذا الموضوع بيتعمل من أجل إصلاح شكل معين، فلو إنت مش عندك حاجة مش لازم تعمله مفيش أحلى من الشكل الطبيعي، وأنا مقـتنعة بشكلي الحمد لله وعاجبني، وعشان كمان التمثيل لو خليت أسناني كلها لون واحد مش هعرف أعمل دور واحدة شعبية مثلاً، أصل كنت هعمل مثلاً دور مليكة في المداح إزاي؟ هتبقى عفريتة عاملة "هوليوود سمايل"!".

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

سهر الصايغ تتألق مع "برنسة"

حكيم باشا دراما صيعيدية مليئة بالصراعات

تفاعل جماهيري كبير مع دور برنسة في "حكيم باشا"

تألقتمن خلال دور "برنسة" الذي جسدته من خلال مشاركتها في مسلسل "حكيم باشا" والذي عُرض أثناء موسم دراما رمضان 2025. مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فهيم، يارا قاسم، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، سلوى عثمان، فتوح أحمد، سارة نور، هايدى رفعت، أحمد صادق، عايدة فهمي، ماجدة منير، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.دارت أحداث مسلسل "حكيم باشا" في إطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة، خاصةً مع ظهور ابن لحكيم فى الوقت الذى يوصي عمه بإدارة حكيم للأملاك بالكامل وعدم إعطاء ابنائه ميراثهم، ليشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.وقد أعربت الفنانةعن سعادتها بالصدى الكبير الذي حققه مسلسل "حكيم باشا"، مشيرة إلى أنها توقعت النجاح للعمل قبل عرضه بسبب حب الجمهور للدراما الصعيدية واعتماد الأحداث على الصراعات ولكنها لم تكن تتخيل أن يكون التفاعل بالشكل الكبير الذي حدث.

وأبدت سهر الصايغ في تصريح لـ"الخليج 365" اندهاشها من ردود الأفعال حول شخصية برنسة التي جسدتها خلال أحداث مسلسل "حكيم باشا" موضحة: "لمست تفاعل كبير من الجمهور معي في الشارع وفي كل مكان أذهب له حتى الآن بسبب دوري، واندهاشي من حجم التفاعل رغم كون الشخصية شريرة متسائلة هل لهذه الدرجة يجب الجمهور أدوار الشر.

View this post on Instagram A post shared by Sahar El-saigh سهر الصايغ (@saharelsaigh)

