وفاة النجم غراهام غرين عن عمر يناهز 73 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:59 مساءً - تُوفي الممثل غراهام غرين Graham Greene، الشهير بدوره في فيلم "الرقص مع الذئاب" Dances with Wolves، عن عمرٍ ناهز 73 عاماً، يوم أمس الأول من سبتمبر، في أحد مستشفيات تورونتو بعد صراع طويل مع المرض.

بيان إعلان وفاة غراهام غرين

كان موقع Deadline أول من شارك خبر وفاة غراهام غرين، وصرح وكيل أعماله، مايكل غرين، لمجلة People بأنه تُوفي بعد صراع طويل مع المرض، حيث قال: "كان مايكل غرين رجلاً عظيماً، أحب كل ما قدمه لشعبه وللعالم. كان رجلاً عظيماً، يتمتع بالأخلاق والقيم️ وسيظل نفتقده إلى الأبد. نحبك يا أخي غرين. رحمك الله. أصبحت حراً طليقاً أخيراً. سوزان سميث تلتقيك عند أبواب الجنة، رحمك الله".

ومن الجدير بالذكر أن سميث هي وكيلة أعمال غرين السابقة، التي تُوفيت في أكتوبر 2013.

وقد خلَّف غرين وراءه زوجته هيلاري بلاكمور، وابنته ليلي لازار-غرين، وحفيده تارلو.

من غراهام غرين؟ وما أبرز أعماله؟

وُلد غراهام غرين في 22 من يونيه من عام 1952 في أوسويكن. قبل دخوله مجال التمثيل، عمل غرين رساماً وصانع فولاذ ولحاماً. عاش وزوجته هيلاري بلاكمور خارج تورنتو مع "جيش صغير من القطط"، حيث كان يستمتع بالكتابة وبناء القوارب ولعب الغولف، قائلاً: "أريد فقط أن أذهب وألعب، لا يهمني من ينظر. إنها لعبة تلعب فيها ضد نفسك.

دخل غرين التمثيل بالصدفة، بحسب ما صرح به لمجلة Readers Digest Canada، فقد بدأ نجاراً، ولحاماً، ورساماً، وعامل سجاد، ومساعداً فنياً، وفني صوت، ثم دخل التمثيل مصادفةً؛ لأنه كان رافضاً أن يفعل ما يُملى عليه.

ظهر غرين لأول مرة على الشاشة في المسلسل الدرامي الكندي "المحقق العظيم" The Great Detective عام 1979، ثم ظهر لاحقاً في فيلم "الجري بنشاط Running Brave عام 1983.

اشتهر بدوره الرائد في فيلم "الطائر الراكل" Kicking Bird (زينتكا ناغواكا) في أول تجربة إخراجية له مع كيفن كوستنر عام 1990، وهو فيلم مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب مايكل بليك. وقد حاز الفيلم على ترشيح غرين لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد.

وقد حقق هذا الفيلم نجاحاً مدوياً لدرجة أنه حصل على 12 ترشيحاً آخر لجوائز مختلفة، فاز منها بسبع جوائز، منها أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو مقتبس من مادة من مصدر آخر.

وبعد ذلك واصل في المزيد من التألق والنجاح، حيث ظهر في العديد من الأفلام الكلاسيكية، مثل فيلم Maverick عام 1994، وفيلم Die Hard With a Vengeance عام 1995، وفيلم The Green Mile عام 1999، The Twilight Saga: New Moon عام 2009، وفيلم The Twilight Saga: Breaking Dawn الجزء الثاني عام 2012.

ولم يشمل رصيده المهني أعمالاً سينمائية فقط، بل شارك في العديد من الإصدارات التلفزيونية مثل Northern Exposure، Murder She Wrote Longmire and Goliath.

وفي المجال الموسيقي، حاز غرين جائزة غرامي، حيث فاز بها لأفضل ألبوم موسيقي للأطفال عن عمله Listen to the Storyteller.

