ليلى زاهر تحتفل بدخول حكاية هند قوائم الأعلى مشاهدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 11:03 صباحاً - خاضت الفنانة ليلى أحمد زاهر تجربة فنية جديدة في مشوارها الفني، من خلال حكاية جديدة بعنوان "هند"، يتم طرحها ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو". وتأتي الحكاية لتوثق تجربة واقعية قاسية عاشتها مؤلفة العمل، التي أصبحت بطلة قصته الحقيقية، في إطار درامي يحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية مؤثرة.

حكاية هند تتصدر قوائم البحث والأعلى مشاهدة

على مدار الأيام الماضية حقق هذا العمل نجاح جماهيري لافت، حيث تفاعل معه الجمهور بشكلٍ كبير، وبدأوا في تداول مقاطع من الحلقات التي تم عرضها، وأشادوا بأداء ليلى زاهر، خاصةً وأن هذه التجربة مختلفة تماماً عن التجارب السابقة التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

مؤخراً احتفلت ليلى بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "هند"، وأعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، تصدر العمل قوائم الأعلى مشاهدة في مصر وعدد كبير من بلدان العالم لعل أبرزها قطر والكويت والمغرب وتونس وايطاليا وكندا وألمانيا وغيرها، وتلقت ليلى التهاني والمباركات على هذا العمل عبر التعليقات.

https://www.instagram.com/p/DOE9FcnCGAu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOE9FcnCGAu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOE9FcnCGAu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تأثير شخصية هند على حياتها الشخصية

كشفت ليلى أحمد زاهر أنها بذلت مجهوداً كبيراً في هذه الشخصية، حتى ينال أداؤها إعجاب المشاهدين، وهذا ما أكدت عليه في لقاء مصور تم عرضه بالتزامن مع عرض المسلسل، إذ قالت أنها درست تفاصيل هذه الشخصية بدقة، حتى تتمكن من تجسيدها بالشكل الصحيح، وأشارت إلى أن صعوبة تقديمها لشخصية "هند" جعلتها تشعر بـ اكتئاب بعض الشيء، لذلك كانت لا تضحك ولا تشعر بالسعادة، ولكن في النهاية كانت سعيدة للغاية بتقديم مثل هذه الشخصية.

وتابعت: "شخصية هند كانت صعبة وأثرت عليا، واكتئبت بصراحة شوية، مكنتش أنا مكنتش بضحك ومكنتش مبسوطة".

تفاصيل حكاية هند من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

تُعد حكاية هند محطة جديدة ضمن 7 حكايات يقدمها مسلسل ماتراه ليس كما يبدو، وتكشف عن جوانب مختلفة من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية وقضايا المرأة، التي تطرحها الدراما في إطار من الإثارة والتشويق.

حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يشارك في بطولتها إلى جانب ليلى أحمد زاهر كل من: حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحكاية من من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداثها في اطار اجتماعى تشويقي مثير.

قد يعجبك ليلى زاهر تكشف لأول مرة كواليس تحضير فستان زفافها

تجربة واقعية

قبل عرض المسلسل بأيام قليلة، أعربت، عن اعتزازها بتجسيد هذه الشخصية، مؤكدة أن القصة تمثل نموذجًا إنسانيًا مليئًا بالتحديات والانتصارات، حيث تمكنت صاحبتها من تجاوز معاناة قاسية وتحويلها إلى مصدر إلهام للآخرين.

وأكدت ليلى زاهر أن تقديم هذه القصة يُعد مسؤولية كبيرة وفرصة لطرح رسالة إيجابية موجهة إلى الفتيات على وجه الخصوص، مشيرة إلى تطلعها لأن يلقى العمل صدى واسعًا لدى الجمهور عند عرضه.

https://www.instagram.com/p/DN23LPfWAq1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN23LPfWAq1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN23LPfWAq1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم قراءة..ليلى أحمد زاهر تدعم شقيقتها في أولى تجاربها الإخراجية شنطة سفر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».