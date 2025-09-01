رامبو يتصدر قائمة الأفلام المرشحة لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار

فيلم «رامبو» يتصدر القائمة وجلسة جديدة للتصويت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 11:13 مساءً - عقدت اليوم الإثنين 1 سبتمبر، لجنة اختيار الفيلم المصري المرشحأولى جلساتها، بحضور 23 عضوًا من كبار السينمائيين والكتاب والنقاد.واتفق الأعضاء على اعتماد آلية تقوم على تصفية الأفلام المعروضة خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025، والتي بلغ عددها 35 فيلمًا، ليتم اختيار خمسة منها كقائمة قصيرة، على أن تضاف إليها فيلمان لم يشاهدهما بعض الأعضاء، هما: «ضي» للمخرج كريم الشناوي، و«جوازة في جنازة» للمخرجة أميرة دياب، لتصبح القائمة النهائية المقرر التصويت عليها مكونة من سبعة أفلام.خلال الجلسة، تم التصويت على قائمة شبه نهائية تضمنت خمسة أفلام، حيث حصل فيلم «رامبو» على 21 صوتًا، يليه «رفعت عيني للسما» بـ19 صوتًا، ثم «الهوى سلطان» بـ10 أصوات، بينما نال فيلم «سنو وايت» و«12 شرق» 9 أصوات لكل منهما.ومن المقرر عقد جلسة جديدة الأحد المقبل للتصويت على الفيلم الذي سيمثل مصر رسميًا في الأوسكار بعد استكمال مشاهدة الفيلمين المتبقيين.

حضور نقيب المهن السينمائية بجلسة التصويت

يذكر أن جلسة اليوم بدأت بدقيقة حداد على روح السيناريست والباحث الكبير فاروق عبد الخالق، وذلك بحضور نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة، الذي أكد في كلمته أن تشكيل لجنةيتم وفق آليات وضوابط خاصة تحددها اللجنة العليا للأوسكار، وليس للنقابة أي تدخل في اختيار الأعضاء أو الأفلام المرشحة.