أخصائية نفسية ومحامية ومضيفة طيران.. آية سماحة بـ 3 وجوه جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 11:13 مساءً - تعيش الفنانة آية سماحة حالة من النشاط الفني اللافت خلال الفترة المقبلة، إذ ترتبط بعدد من الأعمال ما بين السينما والدراما، بعضها يتم تصويره حالياً، والبعض الآخر على مشارف العرض، إضافة إلى أعمال ما زالت في مرحلة التحضيرهذا التواجد المكثف فى الأعمال الفنية يعكس مسيرتها المتصاعدة منذ العام الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز تلك الأعمال المنتظرة.
تدور أحداث "ابن النادي" في إطار اجتماعي خفيف مليء بالمواقف الكوميدية، حيث يجسد أحمد فهمي شخصية شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، فيجد نفسه فجأة وسط دوامة من التحديات والمشاكل اليومية، بين إدارة اللاعبين والأنشطة المختلفة، وصراعات الإدارة، إلى جانب الضغط الإعلامي، مما يخلق مواقف ساخرة تعكس واقع الأندية المصرية الشعبية.
مسلسل "ظروف غامضة" مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة وآية سماحة كلُ من: أحمد عبد الحميد، عايدة فهمي، محمد المولي، وآخرين والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، إذ يجسد كرارة شخصية مُقدّم بودكاست يبحث في أسرار الماورائيات، لتتشابك حياته الزوجية والمهنية في أجواء غامضة.
يشهد فيلم "أول ليلة" تكرار آية سماحة تعاونها مع أحمد حاتم بعدما قدما سوياً مسلسل "عمر أفندي" العام الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً لاعتماده على الكوميديا والفانتازيا في نفس الوقت، وشارك في بطولة العمل رانيا يوسف، محمود حافظ، ميران عبد الوارث، وآخرون، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج عبد الرحمن أبو غزالة.
أخصائية نفسية في "ابن النادي"تطل آية سماحة في مسلسل "ابن النادي" الذي يتواصل تصويره حالياً، بشخصية أخصائية نفسية تعمل في نادٍ رياضي يتولى إدارته أحمد فهمي والعمل مكوّن من 10 حلقات، ويأتي من بطولة أحمد فهمي، آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سينتيا خليفة، جلا هشام، شيرين الديب وريم رأفت، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.
محامية متزوجة من أمير كرارة في "ظروف غامضة"على مستوى الدراما أيضا؟ً تنتظر آية سماحة عرض مسلسل "ظروف غامضة" الذي يجمعها مع الفنان أمير كرارة حيث تم الانتهاء من تصويره تمهيداً لانطلاقه على إحدى المنصات الرقمية خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تقدم آية سماحة شخصية "نادية" المحامية المتزوجة من "حسن"، الذي يجسده أمير كرارة ويواجهان العديد من المواقف فى اطار تشويقي مثير.
مضيفة طيران في "أول ليلة"أما على صعيد السينما، فتعمل آية سماحة على تصوير فيلم "أول ليلة" الذي يجمعها بالفنان أحمد حاتم، وتجسد خلال أحداثه شخصية "عالية"، مضيفة الطيران التي تواجه تقلبات ومفاجآت كبرى في حياتها، ويشارك في بطولة العمل جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، سيد رجب، انتصار، رحمة أحمد، وآخرين والفيلم من سيناريو وحوار أحمد بدوي، قصة وإخراج ساندرو كنعان.
آخر أعمال آية سماحةآخر أعمال آية سماحة، الدرامية جاءت خلال مسلسل "الكابتن" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وجسدت دور خطيبة أكرم حسني، وتنشأ بينهما العديد من المفارقات الكوميدية، وشارك في العمل سوسن بدر، رحمة أحمد، أحمد عبد الوهاب، أحمد الرافعي عمر شوقي، سامي مغاوري، محمد رضوان، مؤمن نور ، ميمي جمال، وئام مجدي ومن إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي.
