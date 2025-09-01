عبد الله بوشهري يعلن مشاركته في رمضان 2026.. وتكهنات الجمهور حول اسم المسلسل

عبد الله بوشهري يستطلع أراء متابعيه حول اسم مسلسله الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 11:13 مساءً - أعلن الفنانعن خوض السباق الرمضاني المقبل 2026، دون الكشف عما إذا كان سيشارك كممثل في بطولته أو سيقتصر دوره على العملية الإنتاجية. كما لم يعلن عن أي تفاصيل تخص القصة أو الأبطال المشاركين، سوى أن العمل سيكون من تأليف الكاتب فهد العليوة.

وكشف "بوشهري" عن هذا الخبر لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشر صورة تجمعه بالمنتج جمال سنان، معلقاً: "تم الاتفاق مع المنتج الكبير جمال سنان لانتاج عمل رمضان2026..للكاتب الكبير فهد العليوة".

"كان إنسان" أحدث مسلسلات عبد الله بوشهري

ولم يكتفِ عبد الله بوشهري بهذا التعليق، بل أرفق به جملة فتحت باب التوقعات أمام متابعيه حول اسم المسلسل الرمضاني المنتظر، لتبدأ تعليقاتهم حول اسم العمل. وجاء في مقدمتها تعليق للفنانة إيمان فيصل، إذ علَّقت قائلة: "لعبة الكبار". بينما جاءت تعليقات أخرى للجمهور متطابقة مع تعليقها، في حين اكتفى آخرون بتهنئته هو والمنتج جمال سنان دون المشاركة في التوقعات حول اسم المسلسل.يعرض في الوقت الحالي للفنان والمنتجعمل درامي بعنوان ""، إذ يشارك فيه من الناحية الإنتاجية فقط. وقد نجح المسلسل في تصدّر ترند منصات التواصل الاجتماعي مع عرض أولى حلقاته، خاصةً وأن قصته لمست الكثيرين ممن يمرون بظروف بطل العمل، وهو الفنان علي كاكولي، الذي جسّد بكل براعة وإتقان شخصية "يوسف"؛ فهو فتى شابّ قدّم تضحياتٍ عدة جاءت على حساب طموحاته المستقبلية وأهدافه الحياتية، من أجل الاهتمام بأفراد عائلته، وفي مقدمتهم "مريم" التي قدمت دورها الفنانة الشابة أحلام التميمي. إذ كان يسعى ليلاً ونهاراً من أجل توفير المال اللازم لإكمال تعليمها الجامعي، هذا إلى جانب توفير المصروفات اللازمة لباقي أفراد عائلته، سواء والدته أو والده، فهو رجل قعيد (مسنّ) لا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسي طبي متحرك. وليس ذلك فحسب، بل قرر أيضاً أن يغلق الباب أمام "قلبه" حتى لا يخوض تجربة عاطفية أو غرامية، وكان ذلك جلياً في علاقته بـ"مروة"، التي جسّدت دورها الفنانة آلاء الهندي، والتي حاولت مراراً وتكراراً التقرب منه بعد أن صارحته في الكثير من المناسبات بمشاعرها تجاهه.

العمل من إنتاج عبدالله بوشهري، تأليف فاطمة العامر، وإخراج علي العلي ويجمع عدداً من نجوم الكويت أبرزهم علي كاكولي، جاسم النبهان، نور الدليمي، طيف، آلاء الهندي، آسيا الفرج، ناصر عباس وغيرهم.

