من حلبة المصارعة لمهرجان فينيسيا السينمائي.. رحلة دواين جونسون للسينما العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - يُشارك النجم العالمي دواين جونسون Dwayne Johnson الشهير بـ"ذا روك"، للمرة الأولى بمهرجان فينيسيا السينمائي ضمن فعاليات الدورة الـ82، وذلك من خلال أحدث أفلامه The Smashing Machine.
وعقب ذلك يُشارك ببطولة فيلم "The Scorpion King"؛ لينطلق عقب ذلك في مسيرته السينمائية، والتي قاربت على ربع قرن، قدم خلالها 29 فيلماً سينمائياً، وشهد عام 2025 مُشاركته الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي كواحد من نجوم هوليوود.
ودارت أحداث الفيلم حول طاهٍ طموح قوي، يتم تعيينه لإحضار ابن أحد رجال العصابات من الأمازون، إلا أنه يتورط في القتال ضد مشغل المدينة الظالم والبحث عن كنز أسطوري.
ودارت أحداث الفيلم حول عدد من المراهقين داخل مركز احتجاز الأحداث، نجحوا في أن يكسبوا احترام الجميع تحت قيادة مرشدهم من خلال لعب كرة القدم.
يُمكنكم قراءة: «Broken English»... تحية أخيرة لـ ماريان فيثفول ومحاولة لمحو سوء الفهم
وتدور أحداث الفيلم حينما يخطط "دومينيك توريتو" وطاقمه من متسابقي الشوارع لعملية سرقة ضخمة لشراء حريتهم تحت أنظار أحد أباطرة الممنوعات البرازيليين الأقوياء وعميل فيدرالي خطير.
ودارت أحداث الفيلم في إطار خيالي ببولينيزيا القديمة، حينما تصل لعنة رهيبة سببها الإله ماوي إلى جزيرة موانا، والتي تُجيب على نداء المحيط للبحث عن ماوي لتصحيح الأمور.
وتستعرض أحداث الفيلم حينما يتورط أربعة مراهقين في لعبة فيديو سحرية، والطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها الهروب هي العمل معاً لإنهاء تلك اللعبة.
قصة وتفاصيل فيلم The Smashing Machineتدور أحداث فيلم The Smashing Machine حول السيرة الذاتية للاعب المصارعة والرياضي الأمريكي مارك كير في إطار درامي رياضي، وكان قد تم الإعلان عن العمل على الفيلم في عام 2023، وبدأ تصوير الفيلم من 21 مايو، واستمر حتى 7 أغسطس عام 2024 بعدد من المدن حول العالم، ومن أبرزها نيو مكسيكو، وطوكيو.
View this post on Instagram
A post shared by A24 (@a24)
فريق عمل فيلم The Smashing Machineويُشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم دواين جونسون، إميلي بلانت، ريان بادر، باس روتين، باس روتين، ماركوس أوريليو، أوليكساندر أوسيك، ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج بيني سافدي.
النجاح في المصارعة بـ WWEبمُنتصف التسعينيات بدأ النجم دواين جونسون مسيرته مع رياضة المُصارعة، وذلك من خلال توقيعه لعقد مع الاتحاد العالمي للمصارعة، وخلال سنوات قليلة استطاع أن يكون واحداً من أشهر المُصارعين حول العالم، واشتهر بلقب الصخرة أو "ذا روك" مُحققاً عدداً كبيراً من الإنجازات.
جوائز وبطولات حققها دواين جونسون بالمصارعةوخلال مسيرته مع المُصارعة حقق دواين جونسون العديد من النجاحات والبطولات ومن أبرزها:
- 8 بطولات WWE Championship.
- 8 ألقاب بطل الوزن الثقيل.
- بطولتان WWE للقارات.
- 5بطولات العالم للفرق الثنائية بـ WWE.
- بطولة Royal Rumble عام 2000.
- بطولتا العالم للوزن الثقيل WCW
مسيرة دواين جونسون مع السينما المُمتدة لما يُقارب الـ 25 عاماًعقب تحقيق دواين جونسون نجاحاً كبيراً في مجال رياضة المُصارعة الحرة، وأصبح أحد نجومها، قرر أن يخوض تجربة التمثيل، والتي بدأت مع مطلع الألفية الجديدة من خلال فيلم "The Mummy Returns"، والذي شارك ببطولته أمام عدد كبير من الفنانين.
وعقب ذلك يُشارك ببطولة فيلم "The Scorpion King"؛ لينطلق عقب ذلك في مسيرته السينمائية، والتي قاربت على ربع قرن، قدم خلالها 29 فيلماً سينمائياً، وشهد عام 2025 مُشاركته الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي كواحد من نجوم هوليوود.
أبرز أفلام دواين جونسونحققت أفلام دواين جونسون نجاحاً كبيراً لدى الجمهور وفي شباك التذاكر؛ حيث يعد من نجوم السينما العالمية الأعلى إيرادات حول العالم، ونستعرض لكم أبرز أفلامه السينمائية، والتي حصدت أعلى تقييم بـ IMDB
The Rundownتم عرض فيلم The Rundown عام 2003، وحصل على تقييم 6.7/10، وشارك في بطولته شون ويليام سكوت، كريستوفر واكن، روزاريو داوسون وجاء الفيلم من إخراج بيتر بيرج.
ودارت أحداث الفيلم حول طاهٍ طموح قوي، يتم تعيينه لإحضار ابن أحد رجال العصابات من الأمازون، إلا أنه يتورط في القتال ضد مشغل المدينة الظالم والبحث عن كنز أسطوري.
Gridiron Gangتم عرض فيلم Gridiron Gang عام 2006 وحصل على تقييم 7.1/10، وشارك ببطولته إكسزيبت، ل. سكوت كالدويل، ليون ريبي، فيما جاء الفيلم من إخراج فيل جوانو.
ودارت أحداث الفيلم حول عدد من المراهقين داخل مركز احتجاز الأحداث، نجحوا في أن يكسبوا احترام الجميع تحت قيادة مرشدهم من خلال لعب كرة القدم.
يُمكنكم قراءة: «Broken English»... تحية أخيرة لـ ماريان فيثفول ومحاولة لمحو سوء الفهم
Fast Fiveتم عرض فيلم Fast Five عام 2011 وحصل على تقييم 7.3/10، وشارك ببطولته فين ديزل، بول ووكر، جوردانا بروستر، تيريز جيبسون وجاء الفيلم من إخراج جاستن لين.
وتدور أحداث الفيلم حينما يخطط "دومينيك توريتو" وطاقمه من متسابقي الشوارع لعملية سرقة ضخمة لشراء حريتهم تحت أنظار أحد أباطرة الممنوعات البرازيليين الأقوياء وعميل فيدرالي خطير.
Moanaشارك جونسون بالأداء الصوتي بفيلم الرسوم المتحركة "Moana"، والذي تم عرضه عام 2016 وحصل على تقييم 7.6/10 وشارك ببطولته أولي كرافاليو، راشيل هاوس، تيمويرا موريسون.
ودارت أحداث الفيلم في إطار خيالي ببولينيزيا القديمة، حينما تصل لعنة رهيبة سببها الإله ماوي إلى جزيرة موانا، والتي تُجيب على نداء المحيط للبحث عن ماوي لتصحيح الأمور.
Jumanji: Welcome to the Jungleعام 2017 تم عرض فيلم Jumanji: Welcome to the Jungle والذي حصل على تقييم 7.0/10، وشارك ببطولة الفيلم كارين جيلان، كيفن هارت، ريس داربي، وجاء الفيلم من إخراج جيك كاسدان.
وتستعرض أحداث الفيلم حينما يتورط أربعة مراهقين في لعبة فيديو سحرية، والطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها الهروب هي العمل معاً لإنهاء تلك اللعبة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».