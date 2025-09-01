علاء كركوتي يشارك في ندوة Buyers in Focus بمهرجان تورونتو لمناقشة استراتيجيات بيع وتوزيع الأفلام

يشارك علاء كركوتي، الشريك المؤسس لمركز السينما العربية والمدير التنفيذي لشركة MAD Solutions في ندوة Buyers in Focus ضمن فعاليات الدورة الخمسين من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وذلك يوم الأحد ٧ سبتمبر من الساعة ١١:١٥ صباحاً حتى ١٢:١٥ ظهراً.

ويدير ندوة Buyers in Focus Canada, Chile, Egypt, USA كيلي تاونسند المحررة في مجلة Playback الكندية ومن ضمن المتحدثين بالندوة: لوري ماي الرئيسة المشاركة والشريكة المؤسسة لشركة Elevation Pictures، التي انطلقت في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام ٢٠١٣ وأصبحت اليوم أكبر شركة سينمائية مستقلة في كندا، وجوليانا جاكوبسن الشريكة ومديرة المحتوى في شركة BF Distribution، أكبر موزع سينمائي في أمريكا اللاتينية، وسارة كولفن نائبة رئيس قسم الاقتناء في شركة NEON لموزع المستقل المعروف بأفلامه الجريئة التي نالت السعفة الذهبية، مثل: Parasite، وTitane وAnatomy of a Fall، وأفلام وثائقية مثل Flee (المرشح لثلاث جوائز أوسكار)، Apollo 11، Honeyland، وAll the Beauty and the Bloodshed للمخرجة لورا بويتراس بالإضافة إلى اختيارات مهرجان تورنتو Presence، وThe End، وThe Seed of the Sacred Fig.

ويتحدث كركوتي خلال الندوة باعتباره أحد كبار المشترين والموزعين للأفلام عن الدوافع وراء قرارتهم في سوق التوزيع السينمائي، بدءاً من كيفية التعامل مع دوائر المهرجانات السينمائية، وصولاً إلى الاستجابة لاتجاهات الجمهور المتغيرة ومتطلبات المنصات.

يُذكر أن MAD Solutions تتواجد أيضًا في المهرجان من خلال فيلم صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية وممثل تونس في سباق جوائز الأوسكار الثامنة والتسعين، والتي يتولى فرعها للتوزيع MAD Distribution توزيعه بالسينمات والعروض الثقافية في العالم العربي والفيلم الممثل لفلسطين في سباق جوائز الأوسكار فلسطين ٣٦ للمخرجة آن ماري جاسر حيث يقام عرضه العالمي الأول بالمهرجان وتتولى الشركة مهام توزيعه في العالم العربي.

برنامج Buyers in Focus هي مجموعة من الندوات الحوارية المدارة التي تستضيف نخبة من أبرز التنفيذيين الإقليميين والدوليين في مجالي الاقتناء والتوزيع، لتقديم نظرة معمقة على الاستراتيجيات المتطورة، والتحديات، والفرص التي تُشكّل ملامح سوق السينما اليوم. كما تتيح هذه الجلسات فهماً أوضح لكيفية البحث عن المحتوى وتقييمه واقتنائه، فضلاً عن إرشادات تساعد صُنّاع الأفلام على تحسين فرص مشاريعهم لتحقيق النجاح في مشهد سينمائي عالمي يتسم بتنافسية متزايدة.