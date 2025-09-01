كريم فهمي: أنا الحب الأول في حياة بناتي

علاقة كريم فهمي ببناته وزوجته

بدايات ومسؤولية مبكرة

مسلسل "220 يوم" ومعاناة شخصية

كريم فهمي: "220 يوم" أثر علي نفسياً بشكل كبير



مجاناً على شاهد#كلام_نواعم كل أحد 9:30 مساءً بتوقيت السعودية على #MBC1

لمتابعة البث المباشرhttps://t.co/pscSCIjaz8 pic.twitter.com/mTkQbKXMBK — كلام نواعم (@Kalam_Nawaem) September 1, 2025

فلسفة في الحب

الصراحة مع الزوجة

مسلسل "220 يوم" آخر مشاركات كريم فهمي الدرامية

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 08:13 مساءً - حلّ الفنانضيفاً على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "كلام نواعم" الذي يُعرض عبْر شاشة MBC؛ حيث تحدّث خلال اللقاء عن مراحل من طفولته، وبدايات عمله في سن صغير، كما تطرّق إلى تفاصيل حياته العائلية وعلاقته بزوجته دانيا وبناته، وتحدث أيضاً عن آخر أعماله الدرامية مسلسل "220 يوم".كشف كريم فهمي عن علاقته ببناته؛ مؤكداً أنه يمثل الحب الأول في حياتهن، وأن التربية عنده قائمة على التوازن، بينما زوجته "دانيا" لها أسلوب مختلف في التربية. وأشار إلى بداية علاقته بها قائلاً: "أول ما اتعرفت على دانيا كنت لسه بادئ تمثيل، وكنت عايز أشتغل على فيلم (بيبو وبشير)، وهي دايماً كانت تقولي بحبك مؤلف أكتر من ممثل".وتحدّث كريم أيضاً عن عمله في سن صغير بعد انفصال والديه؛ قائلاً: "بدأت الشغل وأنا عندي 16 سنة بعد انفصال والدي ووالدتي، ومكنتش مدرك وقتها إني بشتغل في سن صغير، لكن دايماً بقول لأي حد مَر بصعوبات، إنه يحمد ربنا؛ لأن الصعوبات هي اللي بتكوّن شخصيتنا وحياتنا بعدين".وأضاف: "ربنا دايماً بيرسم أعظم سيناريو لحياة الإنسان، والانفصال اللي حصل وأنا صغير هو اللي خلاني أكون مسؤول عن نفسي من الألف للياء، وحسسني بقيمة القرش والعيلة".وعن مسلسل "220 يوم" قال كريم فهمي: "المسلسل دا عملي كوابيس، ولحد النهارده بصحى من النوم على كوابيس رهيبة؛ لأني قعدت سنتين أو أكتر شغال عليه، تعبني نفسياً جداً من أول الكتابة لحد ما خلصنا تصوير".وتابع: "المسلسل قصة حب بين أحمد ومريم، وأصعب حاجة في صناعة العمل، إن الشرير فيه مش شخص تمسكه بإيدك، لكن (المرض). دا كان صعوبة المشروع بالذات. البطل مرضيش يقول لمراته لأنها كان عندها حلم بقالها 7 سنين نفسها تخلّف، ولما بقت حامل اكتشف إنه مريض، دي كانت ظروفه وقرر ميقولهاش. ربنا يبعد عننا". — كلام نواعم (@Kalam_Nawaem)كما تحدّث عن نظرته للحب؛ قائلاً: "الكلام عن الحب مع الشريك اللي معاك بيختلف مع الوقت والخبرة والرحلة اللي بتعيشوها مع بعض، ومع الحياة والصعوبات. بيبقى مختلف عن أول لما تكونوا لسه بتتعرفوا. أنا دلوقتِ بحبك بشكل تاني خالص. شكل أحلى بكتير من الأول".يمكنكِ قراءة الحلقة الأخيرة من مسلسل 220 يوم: صبا مبارك وكريم فهمي يخوضان مغامرة مثيرةأما عن فكرة إخفاء مرضه عن زوجته في أحداث المسلسل؛ فقال: "في اللحظة دي مش فاكر إن كان حصل وخبيت عليها، لكن أنا ذاكرتي ضعيفة، دايماً لما بيكون في حاجة بحكيها لمراتي؛ لأنها هي اللي هتشيل المعلومة. على المستوى الشخصي أنا بحب المشاركة، الصراحة مهمة لأن الزوجين بقوا واحد في كل حاجة".وأضاف: "أنا بحب دايماً إن كل الحاجات اللي بتحصل على مستوى الشغل أو الحياة اليومية اللي ينفع تتقال، أقولها على طول. ودا بالنسبة لي لأن كل واحد حياته وظروفه مختلفة. أنا راجل مش بعرف أعمل غير شغلي، وهي قايمة بباقي الحاجات".مسلسل "220 يوم" عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، جاءت أحداثه حول "أحمد" الذي يواجه خطر الموت بسبب جراحة خطيرة، تكتشف مريم حملها بطفلتهما الأولى، ليفصل بين الحدثين 220 يوماً قد تقلب حياتهما رأساً على عقب. والعمل جاء تحت قيادة المخرج كريم العدل. وتأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر. وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، وميرا دياب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".